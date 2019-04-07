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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Дмитрий Аленичев: обидно, что мы проиграли. Это наша вина

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Урала" (2:3).

- Я всегда реагирую спокойно. Это мое состояние такое. Внутри все держу. Думаю, что зрителям понравился футбол. Ради этого болельщики ходят на стадион. Обидно, что мы проиграли. Это наша вина. При счете 2:0 могли забивать и третий, и четвертый. Были очень хорошие выходы из обороны в атаку.

- Заменами не особо довольны?

- Да. Возможно, я ошибся с заменами.

- Почему Занев покинул команду?

- Это его решение.
Теги: Аленичев Енисей Урал
Сегодня, 16:16
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