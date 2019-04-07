Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Аленичев: обидно, что мы проиграли. Это наша вина
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Урала" (2:3).
- Я всегда реагирую спокойно. Это мое состояние такое. Внутри все держу. Думаю, что зрителям понравился футбол. Ради этого болельщики ходят на стадион. Обидно, что мы проиграли. Это наша вина. При счете 2:0 могли забивать и третий, и четвертый. Были очень хорошие выходы из обороны в атаку.
- Заменами не особо довольны?
- Да. Возможно, я ошибся с заменами.
- Почему Занев покинул команду?
- Это его решение.
- Я всегда реагирую спокойно. Это мое состояние такое. Внутри все держу. Думаю, что зрителям понравился футбол. Ради этого болельщики ходят на стадион. Обидно, что мы проиграли. Это наша вина. При счете 2:0 могли забивать и третий, и четвертый. Были очень хорошие выходы из обороны в атаку.
- Заменами не особо довольны?
- Да. Возможно, я ошибся с заменами.
- Почему Занев покинул команду?
- Это его решение.
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