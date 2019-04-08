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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча московской команды с "Зенитом" (1:1) высказался о болельщиках.

"Если говорить о болельщиках, я противник мата на трибунах. Считаю, что доблесть свою мы этим не показываем. Это первое.

Второе - хотелось бы, чтобы Восток и Запад подхватили позитивный импульс, исходящий от Юга. Надеюсь, на дерби с ЦСКА это произойдет. Не с точки зрения нецензурных выражений, а с точки зрения позитива, кричалок, переклички с Югом", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.
Теги: Кикнадзе Локомотив Зенит
Сегодня, 07:09
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