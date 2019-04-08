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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Валерий Баринов: Кварацхелия в игре с "Зенитом" не справился с нервами, его быстро "съели"

Народный артист России, болельщик московского "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал ничейный результат столичной команды в матче против петербургского "Зенита" (1:1).

"Эмоций сейчас никаких нет. Абсолютно. Все остались на трибунах. Ничья, одно очко - всегда шаг вперед. Это же не минус три. Это минус два, но все-таки плюс один.

Хвича Кварацхелия сегодня впервые вышел в стартовом составе, но честно говоря, в предыдущих матчах, когда он выходил на замену, он мне понравился больше. Сегодня он не справился с нервами. Это нормально для молодого игрока. Тем более он парень горячий. Думаю, если бы он опять появился со скамейки, то принес бы больше пользы. Хоть его сегодня и быстро "съели", он мне все равно нравится.

Сегодня очень хорошо сыграл Фернандеш. Как он умеет. Не проиграл ни одного единоборства, не отдал ни одного неверного паса. С его выходом игра оживилась.

Есть ли шансы у "Локомотива" на чемпионство? Я вам скажу так: вопрос чемпионства еще не закрыт. Про шансы "Локомотива" говорить не буду - это слишком серьезно. Шансы есть у всех. У первых четырех команд - тем более.

Что говорил Семин в раздевалке? После матча у него всегда одна фраза: "Жизнь продолжается, главное, что идем вперед". Как он говорит, плюс не минус", - цитирует Баринова Sport24.ru.
Теги: Баринов Кварацхелия Локомотив Зенит
Сегодня, 07:30
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