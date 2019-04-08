Россия РПЛ 2018/19
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19:48
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (1)
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (1)
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Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана
Лидер женского фан-движения "Уфы" Катрина-Карлугас Душанбаева рассказала о том, как ей пришла в голову мысль поддержать Катерину Новосельцеву, жену защитника "Ростова" Ивана Новосельцева. Катерина на прошлой неделе выступила в "Прямом эфире" у Андрея Малахова, где заявила, что не может найти мужа. А также вещей, которые футболист увез из их дома — даже носки и магнитики с холодильника. Супруги не могут поделить имущество, в первую очередь, квартиры.
В связи с этими событиями на матче 22-го тура РПЛ болельщицы "Уфы" троллили Новосельцева, который не полетел на игру из-за травмы, баннером "Ваня, верни носки!".
"Я не из тех, кто будет лазить по форумам, не смотрю телевизор и новости, в принципе не интересуюсь жизнью футболистов, которые не относятся к моей команде. Пришла на работу, включила компьютер и увидела новость об игроке "Ростова" и его беременной жене. Зная, что через два дня "Ростов" приезжает к нам в гости, заинтересовалась: прочитала статью, посмотрела "Пусть говорят" и была крайне возмущена поступком мужа. Стало обидно за Катю. Это не женская солидарность: если бы жена так с мужем поступила, я бы заступилась за него. Дело в поступке человека.
Предложила нашим девочкам сделать плакат — надеялась, что сможем хоть чем то помочь Катерине. Все были за, буквально за ночь нарисовали эти баннеры.
Списались с Катей в директе, скинули фото плакатов. Она нас поблагодарила: "Спасибо большое за поддержку, для меня это очень важно".
Не расстроилась ли, что сам Новосельцев до Уфы не добрался? Узнала об этом уже во время матча. Честно говоря, даже не посмотрела состав соперника, потому что всеми мыслями была со своей командой. Главное, чтобы он увидел наши плакаты. Если сам по телевизору не заметил, то одноклубники, думаю, точно передали", - цитирует Душанбаеву Sport24.
В связи с этими событиями на матче 22-го тура РПЛ болельщицы "Уфы" троллили Новосельцева, который не полетел на игру из-за травмы, баннером "Ваня, верни носки!".
"Я не из тех, кто будет лазить по форумам, не смотрю телевизор и новости, в принципе не интересуюсь жизнью футболистов, которые не относятся к моей команде. Пришла на работу, включила компьютер и увидела новость об игроке "Ростова" и его беременной жене. Зная, что через два дня "Ростов" приезжает к нам в гости, заинтересовалась: прочитала статью, посмотрела "Пусть говорят" и была крайне возмущена поступком мужа. Стало обидно за Катю. Это не женская солидарность: если бы жена так с мужем поступила, я бы заступилась за него. Дело в поступке человека.
Предложила нашим девочкам сделать плакат — надеялась, что сможем хоть чем то помочь Катерине. Все были за, буквально за ночь нарисовали эти баннеры.
Списались с Катей в директе, скинули фото плакатов. Она нас поблагодарила: "Спасибо большое за поддержку, для меня это очень важно".
Не расстроилась ли, что сам Новосельцев до Уфы не добрался? Узнала об этом уже во время матча. Честно говоря, даже не посмотрела состав соперника, потому что всеми мыслями была со своей командой. Главное, чтобы он увидел наши плакаты. Если сам по телевизору не заметил, то одноклубники, думаю, точно передали", - цитирует Душанбаеву Sport24.
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