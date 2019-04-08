"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:48
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (1)
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (1)
19:30
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (3)
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (3)
15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (15)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (15)
14:49
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (26)
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (26)
14:06
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
12:31
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (48)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (48)
"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча
"Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче 22-го тура чемпионата России - 3:1.
Чемпионат России
22 тур
"Оренбург" – "Ахмат" 1:3
Голы: Терехов, 4 - Раванелли, 37, Иванов, 48, Балай, 56.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, С. Козлов (Афонин, 68), Бегич, Бреев (А. Козлов, 59), Сутормин, Попович (Чуканов, 82), Мишкич, Деспотович.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Нижич, Иванов (Митришев, 84), Швец, Раванелли (Роши, 86), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг, 77).
Предупреждения: С. Козлов, 3, Бреев, 25, Сиваков, 60, Попович, 73, Малых, 90+1.
Чемпионат России
22 тур
"Оренбург" – "Ахмат" 1:3
Голы: Терехов, 4 - Раванелли, 37, Иванов, 48, Балай, 56.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, С. Козлов (Афонин, 68), Бегич, Бреев (А. Козлов, 59), Сутормин, Попович (Чуканов, 82), Мишкич, Деспотович.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Нижич, Иванов (Митришев, 84), Швец, Раванелли (Роши, 86), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг, 77).
Предупреждения: С. Козлов, 3, Бреев, 25, Сиваков, 60, Попович, 73, Малых, 90+1.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.