"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча

"Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче 22-го тура чемпионата России - 3:1.Чемпионат России22 турТерехов, 4 - Раванелли, 37, Иванов, 48, Балай, 56."Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, С. Козлов (Афонин, 68), Бегич, Бреев (А. Козлов, 59), Сутормин, Попович (Чуканов, 82), Мишкич, Деспотович."Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Нижич, Иванов (Митришев, 84), Швец, Раванелли (Роши, 86), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг, 77).Предупреждения: С. Козлов, 3, Бреев, 25, Сиваков, 60, Попович, 73, Малых, 90+1.