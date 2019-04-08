"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча

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Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче 22-го тура чемпионата России - 3:1.

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22 тур

"Оренбург" – "Ахмат" 1:3

Голы: Терехов, 4 - Раванелли, 37, Иванов, 48, Балай, 56.

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, С. Козлов (Афонин, 68), Бегич, Бреев (А. Козлов, 59), Сутормин, Попович (Чуканов, 82), Мишкич, Деспотович.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Нижич, Иванов (Митришев, 84), Швец, Раванелли (Роши, 86), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг, 77).

Предупреждения: С. Козлов, 3, Бреев, 25, Сиваков, 60, Попович, 73, Малых, 90+1.
Теги: Ахмат Оренбург
Сегодня, 18:55
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(3)
#3  zenit47  СПБ (Сегодня, 19:37)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А вот если бы не продажные судьи у кормушки свинарни, сравнялись бы сейчас со Спартаком и были бы на 5 месте, а не на 9
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#2  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Терек, как обычно, набирает очки в матчах, которые никто не смотрит.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#1  ADonskoi   (Сегодня, 19:23)
  • +5
  •  (5)
online

Да, Оренбург получил балалайку и не одну, а целых три.Пехота Рамзана свое дело знает.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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