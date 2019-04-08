Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте

Нападающий Сильвестр Игбун признан лучшим игроком "Уфы" в марте, сообщает твиттер клуба.

Нигериец одержал победу в опросе среди болельщиков, набрав 39,4% общих голосов. В четырех играх в марте Слай забил по голу в ворота "Динамо" и ЦСКА.

Вторым стал Оливье Тилль, набравший 10,5% голосов, третьим – Кэтэлин Карп (10%)
Теги: Игбун Уфа
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