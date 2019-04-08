Мирослав Ромащенко: Зобнин вполне готов играть в европейском топ-клубе

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко выразил мнение, что полузащитник "Спартака" Роман Зобнин уже готов играть в европейском топ-клубе.– Думаю, нет. Все-таки Рома игрок центральной оси, который умеет качественно обороняться, четко понимает все тактические нюансы.– Периодически можно. Но это получится затыкание брешей. Если взять "Спартак", который был до меня, то по уму, интеллекту и управлению игрой, он похож больше всего на Андрея Пятницкого. Хотя тот в обороне был не так хорошо, как Зоба. Может, есть сходство с Витей Булатовым, который играл очень хладнокровно, спокойно. Хотя по мне Зобнин его даже превосходит.– Вполне. У него была возможность после чемпионата мира уехать. Думаю, и еще будут варианты.– На мой взгляд, Германии.