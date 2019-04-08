Россия РПЛ 2018/19
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Мирослав Ромащенко: Зобнин вполне готов играть в европейском топ-клубе
Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко выразил мнение, что полузащитник "Спартака" Роман Зобнин уже готов играть в европейском топ-клубе.
– Одна из ключевых фигур нынешней сборной и "Спартака" – Роман Зобнин, которого вы назвали "системообразующим игроком". А кого из тех с кем вы играли в "Спартаке", он напоминает? Тихонов не подходит?
– Думаю, нет. Все-таки Рома игрок центральной оси, который умеет качественно обороняться, четко понимает все тактические нюансы.
– А на флангах его можно использовать?
– Периодически можно. Но это получится затыкание брешей. Если взять "Спартак", который был до меня, то по уму, интеллекту и управлению игрой, он похож больше всего на Андрея Пятницкого. Хотя тот в обороне был не так хорошо, как Зоба. Может, есть сходство с Витей Булатовым, который играл очень хладнокровно, спокойно. Хотя по мне Зобнин его даже превосходит.
– Он уже готов играть в европейском топ-клубе?
– Вполне. У него была возможность после чемпионата мира уехать. Думаю, и еще будут варианты.
– Чемпионат чьей страны больше остальных подходит для его стиля?
– На мой взгляд, Германии.
"СЭ"
– Одна из ключевых фигур нынешней сборной и "Спартака" – Роман Зобнин, которого вы назвали "системообразующим игроком". А кого из тех с кем вы играли в "Спартаке", он напоминает? Тихонов не подходит?
– Думаю, нет. Все-таки Рома игрок центральной оси, который умеет качественно обороняться, четко понимает все тактические нюансы.
– А на флангах его можно использовать?
– Периодически можно. Но это получится затыкание брешей. Если взять "Спартак", который был до меня, то по уму, интеллекту и управлению игрой, он похож больше всего на Андрея Пятницкого. Хотя тот в обороне был не так хорошо, как Зоба. Может, есть сходство с Витей Булатовым, который играл очень хладнокровно, спокойно. Хотя по мне Зобнин его даже превосходит.
– Он уже готов играть в европейском топ-клубе?
– Вполне. У него была возможность после чемпионата мира уехать. Думаю, и еще будут варианты.
– Чемпионат чьей страны больше остальных подходит для его стиля?
– На мой взгляд, Германии.
"СЭ"
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