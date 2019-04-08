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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Мирослав Ромащенко: Зобнин вполне готов играть в европейском топ-клубе

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко выразил мнение, что полузащитник "Спартака" Роман Зобнин уже готов играть в европейском топ-клубе.

– Одна из ключевых фигур нынешней сборной и "Спартака" – Роман Зобнин, которого вы назвали "системообразующим игроком". А кого из тех с кем вы играли в "Спартаке", он напоминает? Тихонов не подходит?

– Думаю, нет. Все-таки Рома игрок центральной оси, который умеет качественно обороняться, четко понимает все тактические нюансы.

– А на флангах его можно использовать?

– Периодически можно. Но это получится затыкание брешей. Если взять "Спартак", который был до меня, то по уму, интеллекту и управлению игрой, он похож больше всего на Андрея Пятницкого. Хотя тот в обороне был не так хорошо, как Зоба. Может, есть сходство с Витей Булатовым, который играл очень хладнокровно, спокойно. Хотя по мне Зобнин его даже превосходит.

– Он уже готов играть в европейском топ-клубе?

– Вполне. У него была возможность после чемпионата мира уехать. Думаю, и еще будут варианты.

– Чемпионат чьей страны больше остальных подходит для его стиля?

– На мой взгляд, Германии.

"СЭ"
Теги: Ромащенко Зобнин Сборная России
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