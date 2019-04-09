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ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими

Московское "Торпедо" выступило с заявлением по поводу инцидента в Обнинске, где команда провела матч первенства ПФЛ (третий по рангу дивизион чемпионата России) с местной командой "Квант" (2:1).

В этот день, 6 апреля, на уличном рынке случилась массовая драка. СМИ сообщили, что толпа людей в белых футболках и черных масках разгромила несколько палаток и избила продавцов. Нападавших идентифицировали как фанатов "Торпедо", однако в клубе это опровергли.

"Не разобравшись в ситуации, вы обвинили болельщиков "Торпедо" в организации беспорядков, хотя на самом деле они оказались пострадавшими", - обратились в клубе к СМИ, уточнив, что один из фанатов получил серьезные травмы: ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и рвано-ушибленные раны.

"Мы призываем сотрудников органов внутренних дел разобраться в инциденте и привлечь к ответственности нарушителей правопорядка", - говорится в заявлении "Торпедо".
Теги: Торпедо
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