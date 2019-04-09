Россия РПЛ 2018/19
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05:21
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал
04:50
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
02:02
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (1)
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (1)
01:52
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (2)
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (2)
00:25
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (1)
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (1)
Вчера, 23:56
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
Вчера, 23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Вчера, 23:16
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (3)
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (3)
Вчера, 22:16
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (2)
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (2)
Вчера, 22:03
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (5)
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (5)
Вчера, 21:13
Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте
Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте
Вчера, 20:42
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Вчера, 20:22
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Вчера, 19:48
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Вчера, 19:30
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Вчера, 19:22
"Атлетико" летом может продать Диего Косту
"Атлетико" летом может продать Диего Косту
Вчера, 18:55
"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча (7)
"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча (7)
Вчера, 18:26
Геннадий Орлов: "Зенит" остается впереди, не побеждая. Так же было и со "Спартаком" (4)
Геннадий Орлов: "Зенит" остается впереди, не побеждая. Так же было и со "Спартаком" (4)
Вчера, 17:28
В Смоленске задержан директор "Днепра"
В Смоленске задержан директор "Днепра"
Вчера, 17:19
Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло (1)
Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло (1)
Вчера, 16:17
"Оренбург" – "Ахмат": стартовые составы команд
"Оренбург" – "Ахмат": стартовые составы команд
Вчера, 15:52
Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья (1)
Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья (1)
Вчера, 15:38
Marca: Ян Облак останется в "Атлетико"
Marca: Ян Облак останется в "Атлетико"
Вчера, 15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (20)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (20)
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
Московское "Торпедо" выступило с заявлением по поводу инцидента в Обнинске, где команда провела матч первенства ПФЛ (третий по рангу дивизион чемпионата России) с местной командой "Квант" (2:1).
В этот день, 6 апреля, на уличном рынке случилась массовая драка. СМИ сообщили, что толпа людей в белых футболках и черных масках разгромила несколько палаток и избила продавцов. Нападавших идентифицировали как фанатов "Торпедо", однако в клубе это опровергли.
"Не разобравшись в ситуации, вы обвинили болельщиков "Торпедо" в организации беспорядков, хотя на самом деле они оказались пострадавшими", - обратились в клубе к СМИ, уточнив, что один из фанатов получил серьезные травмы: ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и рвано-ушибленные раны.
"Мы призываем сотрудников органов внутренних дел разобраться в инциденте и привлечь к ответственности нарушителей правопорядка", - говорится в заявлении "Торпедо".
В этот день, 6 апреля, на уличном рынке случилась массовая драка. СМИ сообщили, что толпа людей в белых футболках и черных масках разгромила несколько палаток и избила продавцов. Нападавших идентифицировали как фанатов "Торпедо", однако в клубе это опровергли.
"Не разобравшись в ситуации, вы обвинили болельщиков "Торпедо" в организации беспорядков, хотя на самом деле они оказались пострадавшими", - обратились в клубе к СМИ, уточнив, что один из фанатов получил серьезные травмы: ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и рвано-ушибленные раны.
"Мы призываем сотрудников органов внутренних дел разобраться в инциденте и привлечь к ответственности нарушителей правопорядка", - говорится в заявлении "Торпедо".
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