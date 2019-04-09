Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Братья Миранчуки анонсировали митинг в поддержку братьев Кокориных

Полузащитники "Локомотива" братья Антон и Алексей Миранчуки аннонсировали митинг в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, где организатором выступает Игорь Шумилин.

"Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Для нас с вами футбол это жизнь. В спорте нет врагов, есть соперники. У наших российских игроков сейчас трудное время и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатские цвета и не вступаться за футболистов Зенита.

Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но, вы то как фанаты понимаете , что мы все с вами за драки , давным давно бы уже сидели. Ребята понесли наказание, все что происходит сейчас , это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, то в дальнейшем на их месте сможет оказаться каждый из нас. Так что, вы за российский футбол и за правду? Тогда приходите в ГайдПарк Сокольники 13 апреля 2019 года в 19:00. Не оставайтесь в стороне!" – подписал видео Шумилин.

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Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Для нас с вами футбол это жизнь. В спорте нет врагов, есть соперники. У наших российских игроков сейчас трудное время и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатские цвета и не вступаться за футболистов Зенита. Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но, вы то как фанаты понимаете , что мы все с вами за драки , давным давно бы уже сидели. Ребята понесли наказание, все что происходит сейчас , это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, то в дальнейшем на их месте сможет оказаться каждый из нас. Так что, вы за российский футбол и за правду ??? Тогда приходите в ГайдПарк Сокольники 13 апреля 2019 года в 19:00. Не оставайтесь в стороне! Организатор митинга @shumilin_charming

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Теги: Кокорин Миранчук Ан. Миранчук Ал.
Вчера, 23:21
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11
(7)
#11  cska1971  Москва (Сегодня, 00:08)
  • +1
  •  (1)

Lord_Vik,
Там можно...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 00:06)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
За организацию несанкционированного им еще самим 15 суток влепят для начала.
Моралисты хреновы.

Свиньи уже заднюю дают...., плять, не люди, а отребье какое-то. Даже умишка не хватает промолчать, как обычно в таких случаях, если бздишь. Нет, надо свою трусость на показ выставить, со знанием дела, типа это незаконно. Овцы куевы.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  nofrills  Москва (Вчера, 23:58)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
откуда они знают про три года ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#8  Я россиянин  Россия (Вчера, 23:49)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
и каждый с собой по стулу берёт.


--------------------
Смольный: Любая семья может откладывать на жилье 62 тысячи рублей в месяц
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#7  Тень отца  У поганых болот (Вчера, 23:46)
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: sanyapytilin
отлично живём

лошадью везде куево быть. Не переживай, будущее у тебя вообще в виде костной муки


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#6  poxxop   (Вчера, 23:40)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Lord_Vik,
они сами на майские бухать собрались (((:
ждем прибавления....
Регистрация: 28.05.2016 [жалоба]
#5  anonymous   (Вчера, 23:37)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Lord_Vik
Моралисты хреновы.

ты хотел сказать футболисты, наверное
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  Игорь Казьмин  Москва (Вчера, 23:29)
  • -5
  •  (11)

НЕ ОЖИДАННО ...НО ПРИЯТНО ЧТО У РЕБЯТ ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ...ЧЕСТНОСТЬ... ЧТО НЕ ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ПРОСТИ...ТУТКИ КАК АЛЯ....ТРЕТЬЯК....РОДНИНА...ВАЛУЕВ...ШИПУЛИН...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#3  sanyapytilin   (Вчера, 23:29)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы

А вообще, в России не нужны митинги, отлично живём, очень богато, справедливо, спасибо Володя.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#2  poxxop   (Вчера, 23:27)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
в поддержку все берем по табуретке и ожидаем спонсора миллионика а как кто то подходит бьем по ......
Регистрация: 28.05.2016 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Вчера, 23:26)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Они ипанулись чтоли?
За организацию несанкционированного им еще самим 15 суток влепят для начала.
Моралисты хреновы.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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