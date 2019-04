Братья Миранчуки анонсировали митинг в поддержку братьев Кокориных

View this post on Instagram

Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Для нас с вами футбол это жизнь. В спорте нет врагов, есть соперники. У наших российских игроков сейчас трудное время и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатские цвета и не вступаться за футболистов Зенита. Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но, вы то как фанаты понимаете , что мы все с вами за драки , давным давно бы уже сидели. Ребята понесли наказание, все что происходит сейчас , это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, то в дальнейшем на их месте сможет оказаться каждый из нас. Так что, вы за российский футбол и за правду ??? Тогда приходите в ГайдПарк Сокольники 13 апреля 2019 года в 19:00. Не оставайтесь в стороне! Организатор митинга @shumilin_charming