Россия РПЛ 2018/19
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Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как его сожительница Дарья Валитова отреагировала на показания свидетеля по делу Екатерины Бобковой, которая в тот день отдыхала в компании футболиста.
"Не обиделась ли Валитова, когда узнала про Бобкову? А что узнала? Бобкова все сказала. Или то, что она лесбиянка, ничего не меняет? А вы думаете, это все узнали вчера? Это только вы узнали спустя полгода. Вы занимаетесь тем, что пишите, кто в чем пришел и кто как выглядит. Лучше б вы писали, что здесь происходит", – заявил Кокорин.
Чемпионат
"Не обиделась ли Валитова, когда узнала про Бобкову? А что узнала? Бобкова все сказала. Или то, что она лесбиянка, ничего не меняет? А вы думаете, это все узнали вчера? Это только вы узнали спустя полгода. Вы занимаетесь тем, что пишите, кто в чем пришел и кто как выглядит. Лучше б вы писали, что здесь происходит", – заявил Кокорин.
Чемпионат
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