Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как его сожительница Дарья Валитова отреагировала на показания свидетеля по делу Екатерины Бобковой, которая в тот день отдыхала в компании футболиста.

"Не обиделась ли Валитова, когда узнала про Бобкову? А что узнала? Бобкова все сказала. Или то, что она лесбиянка, ничего не меняет? А вы думаете, это все узнали вчера? Это только вы узнали спустя полгода. Вы занимаетесь тем, что пишите, кто в чем пришел и кто как выглядит. Лучше б вы писали, что здесь происходит", – заявил Кокорин.

Чемпионат
Теги: Кокорин
Сегодня, 13:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(3)
#6  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:59)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Неприятный человек, этот Александр Кокорин.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Сегодня, 14:48)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да ей вообще пофигу,ей главное его деньги!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  RenarTickle  Москва (Сегодня, 14:46)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Иногда лучше молчать...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#3  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 14:40)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Целовать лесбиянок имеет смысл если они Би!)) И лучше хотя бы парочку!))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 14:04)
  • -6
  •  (10)
online

Lord_Vik,
В Спартаке такой же капитаном.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:01)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Дурак. И что там бомжатник делает с людьми? confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама