Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат: все свидетели дают показания только в пользу Кокорина и Мамаева
Татьяна Стукалова и Андрей Ромашов, адвокаты нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировали ход судебного процесса. Заседание возобновится в четверг, 11 апреля.
- Как сегодня прошло заседание? Как его оцените?
- По поводу сегодняшнего слушания двух мнений быть не может. Доказательства, которые хотели представить, как доказательства вины, обратилось в ничто. Они скорее являются доказательством невиновности. Как и в предыдущие дни, все свидетели дают показания только в пользу позиций наших доверителей. Подтверждается, то, что обвиняемых оскорбляли. Из-за оскорблений возник и сам конфликт.
- Как ощущают себя ребята?
- Они держатся, - сказала Стукалова. - Как видите, задают вопросы. Они все стремятся, чтобы справедливость восторжествовала, момент истины настал. Ребята такие показания давали в самом начале. Они до сих пор на этом настаивают, что собственно и подтверждается на судебном процессе. Есть незаконное содержание, и ребята это конкретизируют своими вопросами. Дальше будет так и продолжаться.
- Мы настаиваем на справедливости, - сказал Ромашов. - Самое главное, что вину-то никто не отрицает. Но не было никакого хулиганства. Происходит незаконное содержание под стражей.
"Спорт-Экспресс"
- Как сегодня прошло заседание? Как его оцените?
- По поводу сегодняшнего слушания двух мнений быть не может. Доказательства, которые хотели представить, как доказательства вины, обратилось в ничто. Они скорее являются доказательством невиновности. Как и в предыдущие дни, все свидетели дают показания только в пользу позиций наших доверителей. Подтверждается, то, что обвиняемых оскорбляли. Из-за оскорблений возник и сам конфликт.
- Как ощущают себя ребята?
- Они держатся, - сказала Стукалова. - Как видите, задают вопросы. Они все стремятся, чтобы справедливость восторжествовала, момент истины настал. Ребята такие показания давали в самом начале. Они до сих пор на этом настаивают, что собственно и подтверждается на судебном процессе. Есть незаконное содержание, и ребята это конкретизируют своими вопросами. Дальше будет так и продолжаться.
- Мы настаиваем на справедливости, - сказал Ромашов. - Самое главное, что вину-то никто не отрицает. Но не было никакого хулиганства. Происходит незаконное содержание под стражей.
"Спорт-Экспресс"
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