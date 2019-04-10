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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Адвокат: все свидетели дают показания только в пользу Кокорина и Мамаева

Татьяна Стукалова и Андрей Ромашов, адвокаты нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировали ход судебного процесса. Заседание возобновится в четверг, 11 апреля.

- Как сегодня прошло заседание? Как его оцените?

- По поводу сегодняшнего слушания двух мнений быть не может. Доказательства, которые хотели представить, как доказательства вины, обратилось в ничто. Они скорее являются доказательством невиновности. Как и в предыдущие дни, все свидетели дают показания только в пользу позиций наших доверителей. Подтверждается, то, что обвиняемых оскорбляли. Из-за оскорблений возник и сам конфликт.

- Как ощущают себя ребята?

- Они держатся, - сказала Стукалова. - Как видите, задают вопросы. Они все стремятся, чтобы справедливость восторжествовала, момент истины настал. Ребята такие показания давали в самом начале. Они до сих пор на этом настаивают, что собственно и подтверждается на судебном процессе. Есть незаконное содержание, и ребята это конкретизируют своими вопросами. Дальше будет так и продолжаться.

- Мы настаиваем на справедливости, - сказал Ромашов. - Самое главное, что вину-то никто не отрицает. Но не было никакого хулиганства. Происходит незаконное содержание под стражей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:30
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4
(1)
#4  Freddy   (Сегодня, 23:12)
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Barbed
Кушай

мясной йогурт,Спартак 22х кратный чемпион страны,а вы перхоть))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 22:50)
  • +1
  •  (5)
online

Осел, тебе в детстве мало того, что мозгов не дали, так еще и текст намертво гвоздями к черепу приколотили? Так и бродишь по земле, повторяя одну фразу?
Иди мучше посмотри, почему египтяне не догоняли потом по пустыне предков ГинероБабаева... Устали.


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#2  Barbed   (Сегодня, 22:37)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Тень отца,
Кушай конскую сметанку, кушай. Не обляпайся smiley
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 22:33)
  • 0
  •  (8)
online

Забашляли?
Херня - есть медэкспертиза и съемка видеокамер. Так что будут сидеть


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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