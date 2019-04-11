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Официант: девушка села на Кокорина и совершала действия сексуального характера
Ринат Токтаров, официант "Кофемании", рассказал, как вели себя полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин в день, когда избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
— Я работал официантом в "Кофемании". Я приступил к работе в 8:00, мне передали стол, который находился в дальней зоне, где располагались гости. Там были Александр Кокорин и девушка. Они общались, Александр сидел справа на стуле, с ним рядом сидела девушка. Зал наполнялся и к ним приходили гости в разной последовательности.
— Сколько посетителей было?
— Не знаю. Тяжело сказать. Человек 70-80 может быть.
— Это всего? Вместе с персоналом?
— С персоналом около 80-90. В углу с правой стороны был еще один стол - 58-й. Далее подошёл Пак.
— Заказывали алкогольные напитки?
— Да.
— В каком количестве?
— Не помню, прочишь попросить.
— Находились в алкогольном опьянении?
— Да.
— Как вы это поняли?
— По перегару.
— Как они себя вели?
— Шумно говорили, смеялись, вели себя вызывающе. Непристойно себя вела девушка ей. Ей Мамаев говорил: "Ты никогда не добьешься Кокорина и не надо приставать". Девушка полезла целоваться к Кокорину. За шею схватила.
— Она на него садилась?
— Да, совершала действия сексуального характера.
— Какие?
— Ну вот садилась сверху.
— Спускалась ли она…
— Нет.
Sport24.ru
— Я работал официантом в "Кофемании". Я приступил к работе в 8:00, мне передали стол, который находился в дальней зоне, где располагались гости. Там были Александр Кокорин и девушка. Они общались, Александр сидел справа на стуле, с ним рядом сидела девушка. Зал наполнялся и к ним приходили гости в разной последовательности.
— Сколько посетителей было?
— Не знаю. Тяжело сказать. Человек 70-80 может быть.
— Это всего? Вместе с персоналом?
— С персоналом около 80-90. В углу с правой стороны был еще один стол - 58-й. Далее подошёл Пак.
— Заказывали алкогольные напитки?
— Да.
— В каком количестве?
— Не помню, прочишь попросить.
— Находились в алкогольном опьянении?
— Да.
— Как вы это поняли?
— По перегару.
— Как они себя вели?
— Шумно говорили, смеялись, вели себя вызывающе. Непристойно себя вела девушка ей. Ей Мамаев говорил: "Ты никогда не добьешься Кокорина и не надо приставать". Девушка полезла целоваться к Кокорину. За шею схватила.
— Она на него садилась?
— Да, совершала действия сексуального характера.
— Какие?
— Ну вот садилась сверху.
— Спускалась ли она…
— Нет.
Sport24.ru
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