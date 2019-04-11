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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Официант: девушка села на Кокорина и совершала действия сексуального характера

Ринат Токтаров, официант "Кофемании", рассказал, как вели себя полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин в день, когда избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

— Я работал официантом в "Кофемании". Я приступил к работе в 8:00, мне передали стол, который находился в дальней зоне, где располагались гости. Там были Александр Кокорин и девушка. Они общались, Александр сидел справа на стуле, с ним рядом сидела девушка. Зал наполнялся и к ним приходили гости в разной последовательности.

— Сколько посетителей было?

— Не знаю. Тяжело сказать. Человек 70-80 может быть.

— Это всего? Вместе с персоналом?

— С персоналом около 80-90. В углу с правой стороны был еще один стол - 58-й. Далее подошёл Пак.

— Заказывали алкогольные напитки?

— Да.

— В каком количестве?

— Не помню, прочишь попросить.

— Находились в алкогольном опьянении?

— Да.

— Как вы это поняли?

— По перегару.

— Как они себя вели?

— Шумно говорили, смеялись, вели себя вызывающе. Непристойно себя вела девушка ей. Ей Мамаев говорил: "Ты никогда не добьешься Кокорина и не надо приставать". Девушка полезла целоваться к Кокорину. За шею схватила.

— Она на него садилась?

— Да, совершала действия сексуального характера.

— Какие?

— Ну вот садилась сверху.

— Спускалась ли она…

— Нет.

Sport24.ru
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:43
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5
(1)
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 22:33)
  • +1
  •  (1)
online

Админы, вас самих еще блевать не тянет от этой херни? Или вы сами дрочите на такие "футбольные"новости?


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  ФК ЦСКА  Москва (Сегодня, 22:11)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
не поверю если не покажут laughing и вообще- где следственные действия, экскременты, пардон- эксперименты, как ударил стулом и каким-твердым или житким... и вообще- пора 10 лет расстрела дать и показать на СТС или ТНТ
Регистрация: 25.12.2018 [жалоба]
#3  Ville  СПб (Сегодня, 21:56)
  • +3
  •  (3)
online

тут Тимур Мансорунов интересуется..


--------------------
купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#2  пушкин  спб (Сегодня, 21:54)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Доепаться не до чего, аморалку шьют. angry


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:51)
  • +6
  •  (8)

Офигенная футбольная новость


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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