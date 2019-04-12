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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Участие Ярослава Ракицкого и Эмилиано Ригони в игре с "Анжи" под вопросом

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации перед матчем чемпионата России с "Анжи", который состоится 14 апреля.

"Ситуация среди травмированных такая же. Ерохин продолжает лечение, Маркизио также. Есть проблемы у Ракицкого и Ригони. Их участие под вопросом. Остальные готовятся и могут принять участие во встрече с "Анжи", – сказал Семак на пресс-конференции.

"СЭ"
Теги: Семак Зенит Ракицкий Ригони
Сегодня, 11:32
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#2  пушкин  спб (Сегодня, 12:31)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Хреново, только основа нарисовалась, и на тебе....


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 12:29)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
это необязательно. анжи после этого матча закроет множество своих долгов. великий дагестанский плач на время прекратится
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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