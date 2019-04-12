Участие Ярослава Ракицкого и Эмилиано Ригони в игре с "Анжи" под вопросом

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации перед матчем чемпионата России с "Анжи", который состоится 14 апреля."Ситуация среди травмированных такая же. Ерохин продолжает лечение, Маркизио также. Есть проблемы у Ракицкого и Ригони. Их участие под вопросом. Остальные готовятся и могут принять участие во встрече с "Анжи", – сказал Семак на пресс-конференции.