Россия РПЛ 2018/19
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Участие Ярослава Ракицкого и Эмилиано Ригони в игре с "Анжи" под вопросом
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации перед матчем чемпионата России с "Анжи", который состоится 14 апреля.
"Ситуация среди травмированных такая же. Ерохин продолжает лечение, Маркизио также. Есть проблемы у Ракицкого и Ригони. Их участие под вопросом. Остальные готовятся и могут принять участие во встрече с "Анжи", – сказал Семак на пресс-конференции.
"СЭ"
"Ситуация среди травмированных такая же. Ерохин продолжает лечение, Маркизио также. Есть проблемы у Ракицкого и Ригони. Их участие под вопросом. Остальные готовятся и могут принять участие во встрече с "Анжи", – сказал Семак на пресс-конференции.
"СЭ"
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