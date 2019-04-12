Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Шнякин: российский состав "Рубина"? Возможно, это этап очищения нашего футбола
После матча "Крыльев Советов" и "Рубина" на вопросы ответил отработавший на "Самара Арене" комментатор Дмитрий Шнякин. Корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин приводит детали разговора.
- Ожидаемо тяжелым вышел сегодняшний матч для "Крыльев"?
- Честно говоря, ожидаемо. С учетом довольно важных потерь у "Крыльев". Если бы сегодня был Антон, если бы не сломался так рано Самедов, наверняка были бы более интересные атаки и более интересные решения. А так мы видим, что пока "Крылья" не готовы к позиционным атакам по Божовичу. Плюс ко всему, когда приезжает команда, которая терпелива и нацелена сыграть глубоко, конечно, возникают проблемы. По ходу первого тайма я говорил, что нужно бить издали.
В такой игре это единственная возможность все это протаранить. Любопытная еще статистика - в первом тайме "Крылья" ни разу не попали в створ. При этом у "Крыльев" вообще хорошая статистика по количеству ударов в среднем за игру, но абсолютно худший во всем чемпионате показатель точности ударов. Оказалось, что Зиньковский горазд на гол дальним ударом. Он и в ФНЛ это показывал, хотя там больше были обводящие удары.
- Оцените шансы "Крыльев" на попадание или на избежание стыковых матчей.
- Я забыл рассказать об этом в эфире. А ведь у "Крыльев" очень сложный календарь, жутко сложный график. Этой весной уже сыграли с "Локомотивом". Впереди "Зенит" в Санкт-Петербурге, "Спартак", ЦСКА. Матчи с прямыми конкурентами - "Урал", "Уфа". Вообще у нас такой чемпионат сейчас, что даже "Енисей" у себя в Красноярске может любому организовать проблемы. Средний уровень у нас такой, что многие ему соответствуют.
Даже боюсь сейчас что-то ляпнуть про шансы "Крыльев" из-за непредсказуемости чемпионата. Очевидно, что у "Крыльев" есть движение вперед, есть интересные приобретения. Мне нравится, как Самедов проводит весну. Очень жаль, что он сломался. Я восхищался и Канунниковым с Шейдаевым. Шейдаев чуть ли не лучший по движению, по тому, как он работает на команду. Сегодня мне он больше других понравился, не считая Зиньковского. Он предлагал себя, боролся, сколько выигрывал мячей.
- Многие восхищаются "Рубином", который практически полностью играет российским составом. Вы поддерживаете идею о том, что в чемпионате России пусть лучше играют россияне?
- Я не знаю, важно ли это - поддерживать или нет. Но это то, к чему все идет. Финансирование уменьшается, в нашем футболе становится меньше денег. Но он не становится от этого менее интересным. Здорово, конечно, посмотреть за Халком и восхищаться им, но вот уже есть о чем поговорить и без него. Не зря вы такой вопрос задали.
Русифицированный состав "Рубина" - что-то новое, что-то интересное. Появляются молодые ребята - Сагитов, Степанов, который сегодня вообще мог забить еще при счете 0:0. Повторюсь, это то, к чему все идет. Возможно, это такой этап очищения нашего футбола, который, возможно, станет более нормальным, адекватным. Может быть, и в Самаре наконец-то заиграют свои воспитанники.
- С точки зрения "Матч ТВ" как основного вещателя такие матчи выставлять на пятницу вроде интересно - Самара, день космонавтики, волжское дерби. Но составы команды влияют на зрительский интерес? Болельщики с меньшим интересом будут смотреть на того же Степанова с Акбашевым по сравнению с Азмуном и другими, согласны?
- Мне вообще не кажется, что даже если бы у "Рубина" был какой-то чемпионский состав, звездный, интереса было бы больше или меньше. Мне вообще очень нравятся вынесенные матчи, на них всегда нацелено особое внимание, появляется дополнительная ответственность. Игра сегодня была хорошей для старта этого тура. Здесь не должно было быть кучи голов или невероятных драм. Была как раз такая игра, где и "Рубин" легко мог выиграть со счетом 1:0. Такой у нас нынче чемпионат - можно плеваться, можно носом воротить, а может кому-то и нравится.
Мне, например, нравится, потому что плохо что ли, когда вот вышел Зиньковский и забил? По-моему, это вообще роскошная история, потому что вот так и должна строиться карьера футболиста. Чувак в прошлом сезоне играл в ПФЛ, забил 18 мячей. Этот сезон начал в ФНЛ, показал себя так ярко за половину сезона, что до сих пор занимает четвертое место в списке бомбардиров с 11-ю голами. И вот весной этот парень уже в каком-то смысле зажигает в РПЛ. Раскованный, смелый, мне очень нравится, как он дает интервью, ничего не боится - и на поле, и за его пределами.
- На Андрея Аршавина Зиньковский похож же?
- Все говорят так, и он сам говорит, что похож. По мне - нет. Немножко другая у него манера, хотя он тоже любит так немножко в мяч упираться, сгибать корпус. Но пока это слишком серьезное для него сравнение. Пускай он сначала лучше станет игроком стартового состава, чем вторым Аршавиным.
Rusfootball.info
- Ожидаемо тяжелым вышел сегодняшний матч для "Крыльев"?
- Честно говоря, ожидаемо. С учетом довольно важных потерь у "Крыльев". Если бы сегодня был Антон, если бы не сломался так рано Самедов, наверняка были бы более интересные атаки и более интересные решения. А так мы видим, что пока "Крылья" не готовы к позиционным атакам по Божовичу. Плюс ко всему, когда приезжает команда, которая терпелива и нацелена сыграть глубоко, конечно, возникают проблемы. По ходу первого тайма я говорил, что нужно бить издали.
В такой игре это единственная возможность все это протаранить. Любопытная еще статистика - в первом тайме "Крылья" ни разу не попали в створ. При этом у "Крыльев" вообще хорошая статистика по количеству ударов в среднем за игру, но абсолютно худший во всем чемпионате показатель точности ударов. Оказалось, что Зиньковский горазд на гол дальним ударом. Он и в ФНЛ это показывал, хотя там больше были обводящие удары.
- Оцените шансы "Крыльев" на попадание или на избежание стыковых матчей.
- Я забыл рассказать об этом в эфире. А ведь у "Крыльев" очень сложный календарь, жутко сложный график. Этой весной уже сыграли с "Локомотивом". Впереди "Зенит" в Санкт-Петербурге, "Спартак", ЦСКА. Матчи с прямыми конкурентами - "Урал", "Уфа". Вообще у нас такой чемпионат сейчас, что даже "Енисей" у себя в Красноярске может любому организовать проблемы. Средний уровень у нас такой, что многие ему соответствуют.
Даже боюсь сейчас что-то ляпнуть про шансы "Крыльев" из-за непредсказуемости чемпионата. Очевидно, что у "Крыльев" есть движение вперед, есть интересные приобретения. Мне нравится, как Самедов проводит весну. Очень жаль, что он сломался. Я восхищался и Канунниковым с Шейдаевым. Шейдаев чуть ли не лучший по движению, по тому, как он работает на команду. Сегодня мне он больше других понравился, не считая Зиньковского. Он предлагал себя, боролся, сколько выигрывал мячей.
- Многие восхищаются "Рубином", который практически полностью играет российским составом. Вы поддерживаете идею о том, что в чемпионате России пусть лучше играют россияне?
- Я не знаю, важно ли это - поддерживать или нет. Но это то, к чему все идет. Финансирование уменьшается, в нашем футболе становится меньше денег. Но он не становится от этого менее интересным. Здорово, конечно, посмотреть за Халком и восхищаться им, но вот уже есть о чем поговорить и без него. Не зря вы такой вопрос задали.
Русифицированный состав "Рубина" - что-то новое, что-то интересное. Появляются молодые ребята - Сагитов, Степанов, который сегодня вообще мог забить еще при счете 0:0. Повторюсь, это то, к чему все идет. Возможно, это такой этап очищения нашего футбола, который, возможно, станет более нормальным, адекватным. Может быть, и в Самаре наконец-то заиграют свои воспитанники.
- С точки зрения "Матч ТВ" как основного вещателя такие матчи выставлять на пятницу вроде интересно - Самара, день космонавтики, волжское дерби. Но составы команды влияют на зрительский интерес? Болельщики с меньшим интересом будут смотреть на того же Степанова с Акбашевым по сравнению с Азмуном и другими, согласны?
- Мне вообще не кажется, что даже если бы у "Рубина" был какой-то чемпионский состав, звездный, интереса было бы больше или меньше. Мне вообще очень нравятся вынесенные матчи, на них всегда нацелено особое внимание, появляется дополнительная ответственность. Игра сегодня была хорошей для старта этого тура. Здесь не должно было быть кучи голов или невероятных драм. Была как раз такая игра, где и "Рубин" легко мог выиграть со счетом 1:0. Такой у нас нынче чемпионат - можно плеваться, можно носом воротить, а может кому-то и нравится.
Мне, например, нравится, потому что плохо что ли, когда вот вышел Зиньковский и забил? По-моему, это вообще роскошная история, потому что вот так и должна строиться карьера футболиста. Чувак в прошлом сезоне играл в ПФЛ, забил 18 мячей. Этот сезон начал в ФНЛ, показал себя так ярко за половину сезона, что до сих пор занимает четвертое место в списке бомбардиров с 11-ю голами. И вот весной этот парень уже в каком-то смысле зажигает в РПЛ. Раскованный, смелый, мне очень нравится, как он дает интервью, ничего не боится - и на поле, и за его пределами.
- На Андрея Аршавина Зиньковский похож же?
- Все говорят так, и он сам говорит, что похож. По мне - нет. Немножко другая у него манера, хотя он тоже любит так немножко в мяч упираться, сгибать корпус. Но пока это слишком серьезное для него сравнение. Пускай он сначала лучше станет игроком стартового состава, чем вторым Аршавиным.
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