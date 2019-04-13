В интернете появились совместные фотографии Луиса Адриано и его русской девушки

В интернете появились совместные фотографии нападающего "Спартака" Луиса Адриано и его русской девушки - Екатерины Дорожко."Новая девушка Луиса Адриано. Вот как она выглядит", — написано под фотографиями.Отметку "Нравится" этому посту поставил и сам 32-летний бразильский футболист.У Луиса Адриано трое детей от жены Камиллы.