В интернете появились совместные фотографии Луиса Адриано и его русской девушки

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:16
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива" (1)
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива" (1)
Вчера, 23:40
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Вчера, 23:17
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (9)
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (9)
Вчера, 22:38
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (13)
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (13)
Вчера, 22:27
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (7)
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (7)
Вчера, 22:05
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
Вчера, 21:49
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Вчера, 21:41
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Вчера, 21:26
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (37)
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (37)
Вчера, 21:09
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (10)
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (10)
Вчера, 20:55
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ
Вчера, 20:28
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 19:35
Дани Алвес может вернуться в "Севилью"
Дани Алвес может вернуться в "Севилью"
Вчера, 19:09
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (2)
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (2)
Вчера, 19:00
"Борнмут" со счетом 5:0 выиграл у "Брайтона"
"Борнмут" со счетом 5:0 выиграл у "Брайтона"
Вчера, 18:52
Харри Кейн сыграет в текущем сезоне в случае выхода "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов
Харри Кейн сыграет в текущем сезоне в случае выхода "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов
Вчера, 18:26
Молодежка "Краснодара" сыграла вничью с "Динамо"
Молодежка "Краснодара" сыграла вничью с "Динамо"
Вчера, 18:24
"Ахмат" - "Локомотив": стали известны стартовые составы (1)
"Ахмат" - "Локомотив": стали известны стартовые составы (1)
Вчера, 18:06
"Ювентус" упустил шанс оформить чемпионство сегодня
"Ювентус" упустил шанс оформить чемпионство сегодня
Вчера, 18:06
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (4)
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (4)
Вчера, 17:40
Валерий Масалитин: ЦСКА пролетает мимо чемпионской гонки, и команда виновата в этом сама (9)
Валерий Масалитин: ЦСКА пролетает мимо чемпионской гонки, и команда виновата в этом сама (9)
Вчера, 17:33
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (3)
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (3)
Вчера, 17:25
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (5)
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (5)
Вчера, 17:10
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
Вчера, 17:08
Ильзат Ахметов: так убивать нельзя
Ильзат Ахметов: так убивать нельзя
Вчера, 16:53
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (43)
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (43)
Вчера, 16:41
Молодежка "Спартака" обыграла "Ростов" (6)
Молодежка "Спартака" обыграла "Ростов" (6)
В интернете появились совместные фотографии Луиса Адриано и его русской девушки
В интернете появились совместные фотографии нападающего "Спартака" Луиса Адриано и его русской девушки - Екатерины Дорожко.
"Новая девушка Луиса Адриано. Вот как она выглядит", — написано под фотографиями.
Отметку "Нравится" этому посту поставил и сам 32-летний бразильский футболист.
У Луиса Адриано трое детей от жены Камиллы.
"Новая девушка Луиса Адриано. Вот как она выглядит", — написано под фотографиями.
Отметку "Нравится" этому посту поставил и сам 32-летний бразильский футболист.
У Луиса Адриано трое детей от жены Камиллы.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.