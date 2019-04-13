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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

В интернете появились совместные фотографии Луиса Адриано и его русской девушки

В интернете появились совместные фотографии нападающего "Спартака" Луиса Адриано и его русской девушки - Екатерины Дорожко.

"Новая девушка Луиса Адриано. Вот как она выглядит", — написано под фотографиями.

Отметку "Нравится" этому посту поставил и сам 32-летний бразильский футболист.

У Луиса Адриано трое детей от жены Камиллы.

Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 09:09
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#3  nami-sv   (Сегодня, 09:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Очередная Мамая..
Потолок зарплат спасёт в России футбол и футболистов.Слишком много нечисти развелось.Метлу им в руки.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#2  Mick Jagger   (Сегодня, 09:30)
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насос
Регистрация: 28.11.2016 [жалоба]
#1  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 09:28)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
лайкую!))) временная дорожная жена!))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
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