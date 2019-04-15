Россия РПЛ 2018/19
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Игрок "Кайрата": Аршавин - великий футболист и большой человек
Нападающий "Кайрата" Адеринсола Хабиб Эсеола рассказал о своем бывшем партнере Андрее Аршавине.
"Аршавин — великий игрок и большой человек. Настоящий футбольный специалист. Я научился у него многим вещам. Во-первых, он всегда хорошо тренировался — вне зависимости от обстановки. Ну, и всякие нюансы — где ты имеешь право терять мяч, где не имеешь. "Пихал" постоянно. Но, даже если он кричал, я воспринимал это как критику, которая может сделать тебя лучше. Все было по делу.
Он много чего рассказывал про "Зенит", но так, чтобы секреты… Говорил, что коллектив у них был хороший. Еще рассказывал, как в "Арсенале" Бендтнера в лесу потеряли. Венгер любил прогулки и раз в месяц или раз в полгода — не знаю точно — вывозил команду в лес. Как-то раз Бендтнер потерялся.
Мне кажется, все знают, что он простой питерский парень. В одежде, в поведении. Все эти видео из прошлого… Многие не понимают, что где-то шутка, а где-то защитная реакция. "Ваши ожидания — ваши проблемы", — любой человек так ответил бы. Защищать себя и свою команду — это нормально", — рассказал Эсеола.
Sport24
"Аршавин — великий игрок и большой человек. Настоящий футбольный специалист. Я научился у него многим вещам. Во-первых, он всегда хорошо тренировался — вне зависимости от обстановки. Ну, и всякие нюансы — где ты имеешь право терять мяч, где не имеешь. "Пихал" постоянно. Но, даже если он кричал, я воспринимал это как критику, которая может сделать тебя лучше. Все было по делу.
Он много чего рассказывал про "Зенит", но так, чтобы секреты… Говорил, что коллектив у них был хороший. Еще рассказывал, как в "Арсенале" Бендтнера в лесу потеряли. Венгер любил прогулки и раз в месяц или раз в полгода — не знаю точно — вывозил команду в лес. Как-то раз Бендтнер потерялся.
Мне кажется, все знают, что он простой питерский парень. В одежде, в поведении. Все эти видео из прошлого… Многие не понимают, что где-то шутка, а где-то защитная реакция. "Ваши ожидания — ваши проблемы", — любой человек так ответил бы. Защищать себя и свою команду — это нормально", — рассказал Эсеола.
Sport24
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