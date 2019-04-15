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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Игрок "Кайрата": Аршавин - великий футболист и большой человек

Нападающий "Кайрата" Адеринсола Хабиб Эсеола рассказал о своем бывшем партнере Андрее Аршавине.

"Аршавин — великий игрок и большой человек. Настоящий футбольный специалист. Я научился у него многим вещам. Во-первых, он всегда хорошо тренировался — вне зависимости от обстановки. Ну, и всякие нюансы — где ты имеешь право терять мяч, где не имеешь. "Пихал" постоянно. Но, даже если он кричал, я воспринимал это как критику, которая может сделать тебя лучше. Все было по делу.

Он много чего рассказывал про "Зенит", но так, чтобы секреты… Говорил, что коллектив у них был хороший. Еще рассказывал, как в "Арсенале" Бендтнера в лесу потеряли. Венгер любил прогулки и раз в месяц или раз в полгода — не знаю точно — вывозил команду в лес. Как-то раз Бендтнер потерялся.

Мне кажется, все знают, что он простой питерский парень. В одежде, в поведении. Все эти видео из прошлого… Многие не понимают, что где-то шутка, а где-то защитная реакция. "Ваши ожидания — ваши проблемы", — любой человек так ответил бы. Защищать себя и свою команду — это нормально", — рассказал Эсеола.

Sport24
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 13:15
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(2)
#2  Фёдор навсегда   (Сегодня, 14:26)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
А кто это?

Хабиба не знаешь? satisfied
Регистрация: 6.10.2016 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:22)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А кто это?


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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