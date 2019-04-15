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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Система распознавания лиц помогла "Арсеналу" узнать фаната и не пустить его на матч с "Уралом"

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что биометрическая система распознавания лиц помогла тульскому "Арсеналу" не пустить на игру фаната, у которого пятилетний запрет на посещение матчей "канониров".

"У "Арсенала" установлена биометрическая система распознавания лиц, одного человека не пустила на стадион именно эта система. Он был привлечен в 2017 году к административной ответственности, ему было запрещено посещать матчи. Штраф у него остался прежним - пять лет.

В нашу систему можно загружать разных людей, но у нас в системе только те лица, которые получили запрет на посещение спортивных мероприятий", - цитирует Мейтина Sport24.ru.
Теги: Арсенал Тула Урал
Сегодня, 16:18
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