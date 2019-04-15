Россия РПЛ 2018/19
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Александр Беленов: вратарская линия сборной? Лучше промолчать, чем говорить неправду
Вратарь "Уфы" Александр Беленов рассказал о том, как относится к тому, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывает его в национальную команду.
"Наверное, тяжело попасть в сборную из команды, которая борется за выживание. "Динамо" — исключение, потому что это Москва. [Улыбается.] Конечно, тренерский штаб обращает внимание на команды, которые вверху таблицы и играют в еврокубках. Я к этому спокойно отношусь.
Как оцениваю нынешнюю вратарскую линию национальной команды? Если честно, не хочу об этом говорить. Лучше промолчать, чем говорить неправду.
Я понимаю, что сейчас попасть в сборную нереально, но в будущем все может быть. Для начала надо достойно выступать за свою команду и показывать результаты. Было время, когда в национальную команду попадали вратари, которые не имели игровой практики за свой клуб, но вызывались в сборную. Это все на усмотрение тренера", — цитирует Беленова bashinform.ru.
"Наверное, тяжело попасть в сборную из команды, которая борется за выживание. "Динамо" — исключение, потому что это Москва. [Улыбается.] Конечно, тренерский штаб обращает внимание на команды, которые вверху таблицы и играют в еврокубках. Я к этому спокойно отношусь.
Как оцениваю нынешнюю вратарскую линию национальной команды? Если честно, не хочу об этом говорить. Лучше промолчать, чем говорить неправду.
Я понимаю, что сейчас попасть в сборную нереально, но в будущем все может быть. Для начала надо достойно выступать за свою команду и показывать результаты. Было время, когда в национальную команду попадали вратари, которые не имели игровой практики за свой клуб, но вызывались в сборную. Это все на усмотрение тренера", — цитирует Беленова bashinform.ru.
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