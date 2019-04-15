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Краснодар
ЦСКА
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Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Александр Беленов: вратарская линия сборной? Лучше промолчать, чем говорить неправду

Вратарь "Уфы" Александр Беленов рассказал о том, как относится к тому, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывает его в национальную команду.

"Наверное, тяжело попасть в сборную из команды, которая борется за выживание. "Динамо" — исключение, потому что это Москва. [Улыбается.] Конечно, тренерский штаб обращает внимание на команды, которые вверху таблицы и играют в еврокубках. Я к этому спокойно отношусь.

Как оцениваю нынешнюю вратарскую линию национальной команды? Если честно, не хочу об этом говорить. Лучше промолчать, чем говорить неправду.

Я понимаю, что сейчас попасть в сборную нереально, но в будущем все может быть. Для начала надо достойно выступать за свою команду и показывать результаты. Было время, когда в национальную команду попадали вратари, которые не имели игровой практики за свой клуб, но вызывались в сборную. Это все на усмотрение тренера", — цитирует Беленова bashinform.ru.
Теги: Беленов Сборная России
Сегодня, 21:37
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#4  Blessing  Спб (Сегодня, 22:03)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вместо Гили лохомотовского должен быть Беленов, если по делу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  РостовПапа   (Сегодня, 22:03)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ай, молодца
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 21:59)
  • -1
  •  (1)
online

про Джанаева так же орали. вышел с коста-рикой 4 необязательные плюхи пустил. Но именно Беленов вызывает уважение.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  F.Totti.   (Сегодня, 21:55)
  • -2
  •  (4)
online

Давно уже достоин быть в сборной,но раньше брали рекордсмена Сухоряныча по звонку,несмотря на то что все крупные турниры завалил,а реально лучших браковали
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
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