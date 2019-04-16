Россия РПЛ 2018/19
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20:20
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
15:47
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
15:12
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (7)
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (7)
14:12
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (87)
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (87)
11:33
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (3)
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (3)
11:08
Евгений Кафельников - о "Спартаке": команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство (18)
Евгений Кафельников - о "Спартаке": команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство (18)
10:03
Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника
Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника
09:58
Черчесов - о Гулиеве: раздражает, что после ЧМ мы часто говорим о том, что футбола не касается (3)
Черчесов - о Гулиеве: раздражает, что после ЧМ мы часто говорим о том, что футбола не касается (3)
17 апреля пройдут два разных судебных заседания по делу Кокорина и Мамаева
В среду, 17 апреля, по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого состоятся заседания двух разных судов. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ – "побои" и "хулиганство".
На 9.00 назначено начало слушаний в Мосгорсуде. Он рассмотрит апелляцию защиты подсудимых на выбор меры пресечения: 3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста до 25 сентября. Предполагается, что в этих слушаниях подсудимые привычно примут участие по видеосвязи из СИЗО-2 Бутырской тюрьмы Москвы.
На 13.00 назначено очередное, шестое слушание дела по существу в Пресненском суде. Основной процесс стартовал неделю назад – во вторник, 9 апреля. Сейчас продолжается опрос свидетелей двух происшествий.
"Спорт-Экспресс"
На 9.00 назначено начало слушаний в Мосгорсуде. Он рассмотрит апелляцию защиты подсудимых на выбор меры пресечения: 3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста до 25 сентября. Предполагается, что в этих слушаниях подсудимые привычно примут участие по видеосвязи из СИЗО-2 Бутырской тюрьмы Москвы.
На 13.00 назначено очередное, шестое слушание дела по существу в Пресненском суде. Основной процесс стартовал неделю назад – во вторник, 9 апреля. Сейчас продолжается опрос свидетелей двух происшествий.
"Спорт-Экспресс"
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