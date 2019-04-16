Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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17 апреля пройдут два разных судебных заседания по делу Кокорина и Мамаева

В среду, 17 апреля, по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого состоятся заседания двух разных судов. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ – "побои" и "хулиганство".

На 9.00 назначено начало слушаний в Мосгорсуде. Он рассмотрит апелляцию защиты подсудимых на выбор меры пресечения: 3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста до 25 сентября. Предполагается, что в этих слушаниях подсудимые привычно примут участие по видеосвязи из СИЗО-2 Бутырской тюрьмы Москвы.

На 13.00 назначено очередное, шестое слушание дела по существу в Пресненском суде. Основной процесс стартовал неделю назад – во вторник, 9 апреля. Сейчас продолжается опрос свидетелей двух происшествий.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
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