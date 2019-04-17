Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать
- ЦСКА в прошедшем туре уступил «Оренбургу», в то время как его соперник по предстоящей игре уверенно обыграл «Ахмат». Какой видится расстановка сил накануне дерби, учитывая эти обстоятельства?
- Что касается поражения от «Оренбурга», то судья, конечно, испортил матч, - приводит слова Пономарева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Судья сам из Питера, а раз он из Петербурга, то он в какой-то степени будет способствовать тому, чтобы как-то, не то чтобы сломать игру, но помочь питерскому «Зениту». Но он не то чтобы помог - он сломал игру. Марио Фернандес у нас совсем не грубый игрок. Он не умеет грубо играть - он играет чисто в мяч. Что в первом случае он выпрыгнул выше соперника, с которым боролся ( якобы он ударил его локтем, а тот схватился за голову, будто его чуть ли не убили), что во втором моменте была обоюдная борьба - якобы он открытыми шипами... А как он он еще закрыть мог шипы? Как он закрыть мог ногу, если они идут в подкате вдвоём. Так что судья полностью виноват в этом испорченном матче. Может быть, ничейный результат здесь был бы более закономерным, но в том, что ЦСКА проиграл здесь по вине судьи, я уверен. Я несколько раз просматривал эти моменты.
Мысли перед игрой с «Локомотивом»? Ну, во-первых, у нас перед этой игрой большая потеря - Марио. Потому что он у нас выступает и как крайний защитник, и как крайний нападающий. Он очень помогает в атаке, и в обороне порядок. Но будут у нас и Обляков, и Ахметов, пропустивший игру с «Оренбургом». Полузащита у нас будет в порядке - здесь никаких проблем. Оборона - прежняя. Только вместо Марио наверняка будет играть Набабкин. Правый и левый защитники у нас будут - так что здесь все нормально. А вот в атаке посложнее дела. Надеяться на одного Бистровича? Чалов? Я пока не вижу его лидером атак. Его постоянно нахваливают. Он, конечно, забил много мячей. Но это мячи на каком-то отскоке, на случае каком-то. Не очень трудовые голы. Вот когда он возьмет на себя ответственность самому врываться в штрафную площадь, выдирать мячи и забивать, тогда это будет здорово. Тогда он вырастет в хорошего футболиста.
- Какой игры ждать в предстоящем дерби?
- Сложным будет матч. Потому что последнюю игру «Локомотив» провел интересно. Особенно в атаке. Семин очень хорошо организовал атаку. Более того, у него все линии в порядке. Тяжело будет обороняться пока еще неопытным нашим футболистам. И Дивеев еще совсем мальчишка. Ему всего 19 лет. А становление футболиста происходит в 22-23. Вот ему поручили футболиста - он с ним играет. А что там по ситуации - пока еще ему трудно играть. Это очень сложный процесс, но, думаю, что он выдержит. Если же говорить о результате игры, то лучшим результатом для ЦСКА сейчас будет ничья.
- Не верите в победу?
- Нет. Потому что некому у нас забивать. Один только Влашич. Но к нему обязательно «Локомотив» приставит игрока. Сложно ему будет атаковать. Но где-то можно на стандартных положениях выскочить. Обляков сейчас хорошо приноровился к штрафным ударам, например. На угловые и штрафные надо надеяться. А так чтобы разыграть и ворваться в штрафную площадку - таких вариантов не вижу.
- На какое место, на ваш взгляд, по итогам чемпионата России может рассчитывать ЦСКА?
- За третье место, думаю, будем бороться. За второе сложновато - немало будет зависеть от того, как «Локомотив» будет себя чувствовать дальше. Важно здесь и то, как «Краснодар» сыграет с «Зенитом». У армейцев стабилизировался состав - в принципе могут выскочить на второе-третье место. Но с «Локомотивом» бороться будет трудно.
Rusfootball.info
- Что касается поражения от «Оренбурга», то судья, конечно, испортил матч, - приводит слова Пономарева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Судья сам из Питера, а раз он из Петербурга, то он в какой-то степени будет способствовать тому, чтобы как-то, не то чтобы сломать игру, но помочь питерскому «Зениту». Но он не то чтобы помог - он сломал игру. Марио Фернандес у нас совсем не грубый игрок. Он не умеет грубо играть - он играет чисто в мяч. Что в первом случае он выпрыгнул выше соперника, с которым боролся ( якобы он ударил его локтем, а тот схватился за голову, будто его чуть ли не убили), что во втором моменте была обоюдная борьба - якобы он открытыми шипами... А как он он еще закрыть мог шипы? Как он закрыть мог ногу, если они идут в подкате вдвоём. Так что судья полностью виноват в этом испорченном матче. Может быть, ничейный результат здесь был бы более закономерным, но в том, что ЦСКА проиграл здесь по вине судьи, я уверен. Я несколько раз просматривал эти моменты.
Мысли перед игрой с «Локомотивом»? Ну, во-первых, у нас перед этой игрой большая потеря - Марио. Потому что он у нас выступает и как крайний защитник, и как крайний нападающий. Он очень помогает в атаке, и в обороне порядок. Но будут у нас и Обляков, и Ахметов, пропустивший игру с «Оренбургом». Полузащита у нас будет в порядке - здесь никаких проблем. Оборона - прежняя. Только вместо Марио наверняка будет играть Набабкин. Правый и левый защитники у нас будут - так что здесь все нормально. А вот в атаке посложнее дела. Надеяться на одного Бистровича? Чалов? Я пока не вижу его лидером атак. Его постоянно нахваливают. Он, конечно, забил много мячей. Но это мячи на каком-то отскоке, на случае каком-то. Не очень трудовые голы. Вот когда он возьмет на себя ответственность самому врываться в штрафную площадь, выдирать мячи и забивать, тогда это будет здорово. Тогда он вырастет в хорошего футболиста.
- Какой игры ждать в предстоящем дерби?
- Сложным будет матч. Потому что последнюю игру «Локомотив» провел интересно. Особенно в атаке. Семин очень хорошо организовал атаку. Более того, у него все линии в порядке. Тяжело будет обороняться пока еще неопытным нашим футболистам. И Дивеев еще совсем мальчишка. Ему всего 19 лет. А становление футболиста происходит в 22-23. Вот ему поручили футболиста - он с ним играет. А что там по ситуации - пока еще ему трудно играть. Это очень сложный процесс, но, думаю, что он выдержит. Если же говорить о результате игры, то лучшим результатом для ЦСКА сейчас будет ничья.
- Не верите в победу?
- Нет. Потому что некому у нас забивать. Один только Влашич. Но к нему обязательно «Локомотив» приставит игрока. Сложно ему будет атаковать. Но где-то можно на стандартных положениях выскочить. Обляков сейчас хорошо приноровился к штрафным ударам, например. На угловые и штрафные надо надеяться. А так чтобы разыграть и ворваться в штрафную площадку - таких вариантов не вижу.
- На какое место, на ваш взгляд, по итогам чемпионата России может рассчитывать ЦСКА?
- За третье место, думаю, будем бороться. За второе сложновато - немало будет зависеть от того, как «Локомотив» будет себя чувствовать дальше. Важно здесь и то, как «Краснодар» сыграет с «Зенитом». У армейцев стабилизировался состав - в принципе могут выскочить на второе-третье место. Но с «Локомотивом» бороться будет трудно.
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