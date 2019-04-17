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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать

- ЦСКА в прошедшем туре уступил «Оренбургу», в то время как его соперник по предстоящей игре уверенно обыграл «Ахмат». Какой видится расстановка сил накануне дерби, учитывая эти обстоятельства?

- Что касается поражения от «Оренбурга», то судья, конечно, испортил матч, - приводит слова Пономарева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Судья сам из Питера, а раз он из Петербурга, то он в какой-то степени будет способствовать тому, чтобы как-то, не то чтобы сломать игру, но помочь питерскому «Зениту». Но он не то чтобы помог - он сломал игру. Марио Фернандес у нас совсем не грубый игрок. Он не умеет грубо играть - он играет чисто в мяч. Что в первом случае он выпрыгнул выше соперника, с которым боролся ( якобы он ударил его локтем, а тот схватился за голову, будто его чуть ли не убили), что во втором моменте была обоюдная борьба - якобы он открытыми шипами... А как он он еще закрыть мог шипы? Как он закрыть мог ногу, если они идут в подкате вдвоём. Так что судья полностью виноват в этом испорченном матче. Может быть, ничейный результат здесь был бы более закономерным, но в том, что ЦСКА проиграл здесь по вине судьи, я уверен. Я несколько раз просматривал эти моменты.

Мысли перед игрой с «Локомотивом»? Ну, во-первых, у нас перед этой игрой большая потеря - Марио. Потому что он у нас выступает и как крайний защитник, и как крайний нападающий. Он очень помогает в атаке, и в обороне порядок. Но будут у нас и Обляков, и Ахметов, пропустивший игру с «Оренбургом». Полузащита у нас будет в порядке - здесь никаких проблем. Оборона - прежняя. Только вместо Марио наверняка будет играть Набабкин. Правый и левый защитники у нас будут - так что здесь все нормально. А вот в атаке посложнее дела. Надеяться на одного Бистровича? Чалов? Я пока не вижу его лидером атак. Его постоянно нахваливают. Он, конечно, забил много мячей. Но это мячи на каком-то отскоке, на случае каком-то. Не очень трудовые голы. Вот когда он возьмет на себя ответственность самому врываться в штрафную площадь, выдирать мячи и забивать, тогда это будет здорово. Тогда он вырастет в хорошего футболиста.

- Какой игры ждать в предстоящем дерби?

- Сложным будет матч. Потому что последнюю игру «Локомотив» провел интересно. Особенно в атаке. Семин очень хорошо организовал атаку. Более того, у него все линии в порядке. Тяжело будет обороняться пока еще неопытным нашим футболистам. И Дивеев еще совсем мальчишка. Ему всего 19 лет. А становление футболиста происходит в 22-23. Вот ему поручили футболиста - он с ним играет. А что там по ситуации - пока еще ему трудно играть. Это очень сложный процесс, но, думаю, что он выдержит. Если же говорить о результате игры, то лучшим результатом для ЦСКА сейчас будет ничья.

- Не верите в победу?

- Нет. Потому что некому у нас забивать. Один только Влашич. Но к нему обязательно «Локомотив» приставит игрока. Сложно ему будет атаковать. Но где-то можно на стандартных положениях выскочить. Обляков сейчас хорошо приноровился к штрафным ударам, например. На угловые и штрафные надо надеяться. А так чтобы разыграть и ворваться в штрафную площадку - таких вариантов не вижу.

- На какое место, на ваш взгляд, по итогам чемпионата России может рассчитывать ЦСКА?

- За третье место, думаю, будем бороться. За второе сложновато - немало будет зависеть от того, как «Локомотив» будет себя чувствовать дальше. Важно здесь и то, как «Краснодар» сыграет с «Зенитом». У армейцев стабилизировался состав - в принципе могут выскочить на второе-третье место. Но с «Локомотивом» бороться будет трудно.

Rusfootball.info
Теги: Пономарев ЦСКА Локомотив
Сегодня, 09:11
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#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:11)
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Болеет за:
«Ростов»
ЦСКА выиграет!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 09:58)
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По логике заголовка - у Локо столько же забито, но больше пропущено, так что где там ничья?)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 09:25)
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online

прогнозы дело неблагодарное. на счет забивать - кони всегда больше славились средней линией, нежели самой атакой.в нападении были Вагнеры, Оличи, Думбия. но много забивали и игроки средней линии.. Еременко, Хомуха, Гусев, Семак, Дзагоев (пока не "заболел"), тот же Муса сначала был больше вингером. Так что тут как посмотреть.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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