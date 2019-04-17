Россия РПЛ 2018/19
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21:41
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (7)
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (7)
20:50
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (18)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (18)
19:34
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (4)
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (4)
17:21
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
16:02
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
14:27
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
14:14
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
13:38
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (6)
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (6)
13:16
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
11:14
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин отказались общаться с журналистами после своего участия в заседании Пресненского суда города Москвы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Оба выступали друг за другом в качестве потерпевших. Заседания Пресненского суда возобновятся в четверг, 18 апреля.
Кокорин и Мамаев вместе с братом форварда Кириллом и другом полузащитника, детским тренером Александром Протасовицким были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, а также Пак и Гайсин.
"Спорт-Экспресс"
Кокорин и Мамаев вместе с братом форварда Кириллом и другом полузащитника, детским тренером Александром Протасовицким были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, а также Пак и Гайсин.
"Спорт-Экспресс"
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