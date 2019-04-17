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Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева

Чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин отказались общаться с журналистами после своего участия в заседании Пресненского суда города Москвы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Оба выступали друг за другом в качестве потерпевших. Заседания Пресненского суда возобновятся в четверг, 18 апреля.

Кокорин и Мамаев вместе с братом форварда Кириллом и другом полузащитника, детским тренером Александром Протасовицким были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, а также Пак и Гайсин.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:35
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