Массимо Каррера поздравил "Спартак" с днем рождения (фото)

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил столичный клуб с днем рождения.Сегодня народной команде исполнилось 97 лет."С днем рождения, "Спартак", с 97-летием!" — написал в инстаграме итальянский специалист, приводивший столичную команду к чемпионству в 2017 году.Напомним, что Каррера работал в "Спартаке" с 2016 года, а уволен с поста главного тренера был 22 октября прошлого года.