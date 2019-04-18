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ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Массимо Каррера поздравил "Спартак" с днем рождения (фото)

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил столичный клуб с днем рождения.

Сегодня народной команде исполнилось 97 лет.

"С днем рождения, "Спартак", с 97-летием!" — написал в инстаграме итальянский специалист, приводивший столичную команду к чемпионству в 2017 году.



Напомним, что Каррера работал в "Спартаке" с 2016 года, а уволен с поста главного тренера был 22 октября прошлого года.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:16
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#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ждём возвращения Массимо


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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