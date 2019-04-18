Россия РПЛ 2018/19
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21:21
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом
18:38
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
15:40
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
12:54
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
11:17
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
Илья Кутепов успешно перенес операцию
Защитник "Спартака" Илья Кутепов успешно перенес операцию на пахе, сообщает пресс-служба красно-белых.
25-летний футболист приступит к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.
В текущем сезоне Кутепов провел 17 матчей за "Спартак" и отметился одним голевым пасом.
25-летний футболист приступит к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.
В текущем сезоне Кутепов провел 17 матчей за "Спартак" и отметился одним голевым пасом.
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