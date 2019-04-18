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Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Илья Кутепов успешно перенес операцию

Защитник "Спартака" Илья Кутепов успешно перенес операцию на пахе, сообщает пресс-служба красно-белых.

25-летний футболист приступит к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.

В текущем сезоне Кутепов провел 17 матчей за "Спартак" и отметился одним голевым пасом.
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 20:36
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#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 20:39)
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Болеет за:
«Спартак»
Держись! Здоровья! С Праздником!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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