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Арсенал Тула
Рубин
Крылья Советов
Урал
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Ахмат 24 33
8 Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула 23 32
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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"Оренбург" - "Ростов": команды определились с комплектами формы (фото)

"Оренбург" и "Ростов" определились с комплектами формы на предстоящий матч 24-го тура РПЛ.

Ростовчане сегодня будут выступать в синих футболках, а оренбуржцы - в белых.

Теги: Оренбург Ростов
Сегодня, 10:54
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