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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Ахмат 24 33
8 Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула 23 32
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Роман Зобнин: матчи против "Динамо" уже не являются для меня принципиальными

Хавбек "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал, какую команду считает самым принципиальным соперником.

"Выделить одну игру крайне сложно. Конечно, можно вспомнить недавний матч с ЦСКА. Поражение (0:2), тем более в дерби, выбивает из колеи на несколько дней. Это жизнь, футбол, игра. Всегда побеждать невозможно. Но нужно забывать такие матчи и двигаться вперед.

Какого соперника можно назвать самым принципиальным? Думаю, как раз ЦСКА. Игры против "Динамо" сейчас уже не являются особенными для меня. В первый год после моего перехода была некая принципиальность: я играл в "Динамо" довольно долгое время, знал многих ребят. Но с тех пор в клубе слишком многое поменялось", — цитирует Зобнина пресс-служба "Спартака".
Теги: Динамо Спартак Зобнин
Сегодня, 12:29
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#1  Van Damme   (Сегодня, 12:41)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
В дерби недавнем выглядел беспомощно


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Армейцы стали первым в истории КХЛ клубом, в одном сезоне выигравшим и регулярный чемпионат, и плей-офф.
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
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