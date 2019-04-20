Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью

Чемпионат России

24 тур

"Локомотив" – ЦСКА 1:1

Голы: Хеведес, 13 - Чалов 40

"Локомотив": Гильерме – Рыбус, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев (Идову, 46) – Крыховяк, Фернандеш (Тарасов, 46), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан, Смолов (Жемалетдинов, 80).

ЦСКА: Акинфеев - Набабкин, Дивеев, Бекао (Васин, 46), Магнуссон, Щенников (Ефремов, 77) - Ахметов, Обляков, Влашич - Сигурдссон (Бийол, 83), Чалов

Предупреждения: Магнуссон, 26, Антон Миранчук, 35, Игнатьев, 43, Бекао, 45+1, Крыховяк, 58, Ахметов, 60, Идову, 64

Сегодня, 21:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(0)
#10  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:22)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Команду с отличной игрой, Цска еле ноги унесли.
Тарасов очень хорошо сыграл, даже не ожидал.
ПС: Краснодар у себя горит, т.ч. нужно брать теперь второе место.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#9  лад  USSR (Сегодня, 21:22)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Концовка матча получилась валидольной для армейцев. Из радостного - выздоровление Васина и гол Чалова.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#8  Jean-Claude   (Сегодня, 21:20)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Lord,
Дурень, если бы ЛВС покусал Гончара, мы бы уже трижды Чемпионами были
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
#7  Manchester United   (Сегодня, 21:20)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Jean-Claude
Отрыв от мяса 5 очков. Норм)

да вообще отлично,правда у Спартака игра в запасе,для Спартака не критично будет в финансовом плане не попадание в ЛЧ,чего не скажешь о Цска,а вы все от мяса отрыв считаете,прямо как в 90е,когда вы бултыхались в подвалах таблицы,но ничейка с мясом была за счастье))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#6  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 21:19)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА нужно в к новому сезону подписать элитного защитника Берила Надедкина
Гена Орлов будет с легкостью произносить дуэт Набабкин - Надедкин
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#5  Бриг   (Сегодня, 21:18)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Достойные соперники, но Локомотив в атаке действовал опаснее. ЦСКА нанес только один удар в створ и именно он стал результативным. И от правила никуда не денешьсья, мяч забитый в раздевалку, это минимум, забившая команда не проиграет, что собственно и произошло.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#4  vasiliy   (Сегодня, 21:18)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Jean-Claude
Отрыв от мяса 5 очков. Норм)

еще 6 игр и зеня там и краснодыр с такой игрой загреметь под фанфары не трудно и почетное 6-8 место и скорее не 5 а 2 wink
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#3  miktar   (Сегодня, 21:17)
  • -1
  •  (1)

Хоть так - 1:1...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 21:15)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Оскочили конечно. Ганчаренко видать Слуцкий покусать успел когда то. Только он любил количеством, а не качеством защищаться. Пол команды в оборону зарядить умудрился. Будет чудом если в ЛЧ попадем по итогам.
Дивееву-скорейшего выздоровления, надеюсь там несерьезно все!!!
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#1  Jean-Claude   (Сегодня, 21:14)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Отрыв от мяса 5 очков. Норм)
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама