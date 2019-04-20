Россия РПЛ 2018/19
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21:11
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
18:29
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
14:32
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
12:19
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
11:04
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
10:30
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью
Чемпионат России
24 тур
"Локомотив" – ЦСКА 1:1
Голы: Хеведес, 13 - Чалов 40
"Локомотив": Гильерме – Рыбус, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев (Идову, 46) – Крыховяк, Фернандеш (Тарасов, 46), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан, Смолов (Жемалетдинов, 80).
ЦСКА: Акинфеев - Набабкин, Дивеев, Бекао (Васин, 46), Магнуссон, Щенников (Ефремов, 77) - Ахметов, Обляков, Влашич - Сигурдссон (Бийол, 83), Чалов
Предупреждения: Магнуссон, 26, Антон Миранчук, 35, Игнатьев, 43, Бекао, 45+1, Крыховяк, 58, Ахметов, 60, Идову, 64
24 тур
"Локомотив" – ЦСКА 1:1
Голы: Хеведес, 13 - Чалов 40
"Локомотив": Гильерме – Рыбус, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев (Идову, 46) – Крыховяк, Фернандеш (Тарасов, 46), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан, Смолов (Жемалетдинов, 80).
ЦСКА: Акинфеев - Набабкин, Дивеев, Бекао (Васин, 46), Магнуссон, Щенников (Ефремов, 77) - Ахметов, Обляков, Влашич - Сигурдссон (Бийол, 83), Чалов
Предупреждения: Магнуссон, 26, Антон Миранчук, 35, Игнатьев, 43, Бекао, 45+1, Крыховяк, 58, Ахметов, 60, Идову, 64
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