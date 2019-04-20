Россия РПЛ 2018/19
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Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков
Выдающаяся по зрелищности игра лидеров чемпионата России с обилием нереализованных моментов, спорных судейских решений и масштабной стычкой за пределами поля завершилась невероятным образом: Маурисио Перейра в компенсированное время сравнял счёт изумительным ударом в девятку, но на 95-й минуте Артём Дзюба, прервавший свою "сухую" серию в РПЛ, ударом после подачи углового принёс "Зениту" победу над "Краснодаром".
"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Газинский, Уткин (Сулейманов, 61), Перейра, Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72).
"Зенит": Лунёв, Ракицкий, Иванович, Жирков, Смольников, Барриос, Оздоев (Анюков, 84), Ригони (Нобоа, 86), Дриусси (Шатов, 90+5), Азмун, Дзюба.
Предупреждения: Ригони, 35, Смольников, 45, Ракицкий, 47, Перейра, 67, Барриос, 71, Анюков, 84, Сулейманов, 85.
Таким образом, "Зенит" набрал 51 балл и опережает ближайшего преследователя ("Локомотив", 43) на 8 очков. "Краснодар" остался на третьей позиции с 42 очками.
Чемпионат России
24 тур
"Краснодар" – "Зенит" 2:3
Голы: Игнатьев, 25, Перейра, 90+1 - Дзюба, 19, Ракицкий, 69, Дзюба, 90+5.
24 тур
"Краснодар" – "Зенит" 2:3
Голы: Игнатьев, 25, Перейра, 90+1 - Дзюба, 19, Ракицкий, 69, Дзюба, 90+5.
"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Газинский, Уткин (Сулейманов, 61), Перейра, Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72).
"Зенит": Лунёв, Ракицкий, Иванович, Жирков, Смольников, Барриос, Оздоев (Анюков, 84), Ригони (Нобоа, 86), Дриусси (Шатов, 90+5), Азмун, Дзюба.
Предупреждения: Ригони, 35, Смольников, 45, Ракицкий, 47, Перейра, 67, Барриос, 71, Анюков, 84, Сулейманов, 85.
Таким образом, "Зенит" набрал 51 балл и опережает ближайшего преследователя ("Локомотив", 43) на 8 очков. "Краснодар" остался на третьей позиции с 42 очками.
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