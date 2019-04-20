Россия РПЛ 2018/19 
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков

Выдающаяся по зрелищности игра лидеров чемпионата России с обилием нереализованных моментов, спорных судейских решений и масштабной стычкой за пределами поля завершилась невероятным образом: Маурисио Перейра в компенсированное время сравнял счёт изумительным ударом в девятку, но на 95-й минуте Артём Дзюба, прервавший свою "сухую" серию в РПЛ, ударом после подачи углового принёс "Зениту" победу над "Краснодаром".

Чемпионат России

24 тур

"Краснодар" – "Зенит" 2:3

Голы: Игнатьев, 25, Перейра, 90+1 - Дзюба, 19, Ракицкий, 69, Дзюба, 90+5.


"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Газинский, Уткин (Сулейманов, 61), Перейра, Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72).

"Зенит": Лунёв, Ракицкий, Иванович, Жирков, Смольников, Барриос, Оздоев (Анюков, 84), Ригони (Нобоа, 86), Дриусси (Шатов, 90+5), Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Ригони, 35, Смольников, 45, Ракицкий, 47, Перейра, 67, Барриос, 71, Анюков, 84, Сулейманов, 85.

Таким образом, "Зенит" набрал 51 балл и опережает ближайшего преследователя ("Локомотив", 43) на 8 очков. "Краснодар" остался на третьей позиции с 42 очками.
Теги: Краснодар Зенит Дзюба Перейра
Вчера, 22:56
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#144  gera1913  С-Петербург (Сегодня, 00:37)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: gera1913
Вспомнили 19 Век

Глорьё малолетнее

Простите. Ответ на не очень умные комментарии.Вставлю цитату: 'Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты'. Эдгар Аллан По, великий писатель.
Регистрация: 10.11.2018 [жалоба]
#143  utekay  Россия (Сегодня, 00:34)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
до чего же мЕрзки некоторые представители свинарника...ну да фуй с ними...завтра


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#142  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 00:24)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: gera1913
Вспомнили 19 Век

Глорьё малолетнее


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#141  AndNow60  Карелия (Сегодня, 00:23)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
xxxmasterxxx - ты откуда такай умный взялся?


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#140  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:21)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
У Зенита единственный хороший матч в сезоне!Как говорят раз в год и палка стреляет!

На татами побеждают в том числе и по очкам...Вы слабые и это нужно просто признать...бежать на расстояние у Вас дыхалка слабовата...но понтов как у оленей, не споткнитесь...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#139  xxxmasterxxx  x (Сегодня, 00:18)
  • -10
  •  (10)
online

Потасовка возникла из за клоунов в тренерском штабе Зенита. Они считать не умеют сколько у них на поле легионеров. Глаза разбегаются: один состав по полю бегает, 2 состава на скамейке сидят. Мозг не успевает обрабатывать информацию. Карасев нормально отработал, как положено. На Перейру зря накинулись, обычный момент когда 2 игрока не уступали друг другу. Один в мяч сыграл, другой ногу подставил ну и в нее сыграл. Газинского тоже удалять надо было? Как он посмел с тем же Оздоевым в воздухе столкнуться. Кто ему позволил прыгать? Симулянт Оздоев решил время потянуть, повалялся, соорудил стычку и спокойно своим ходом с чуством выполненного долга на своих двоих потопал на замену, которую и ту не могли нормально произвести. Так то да, Зенит выйграл. Время на концовку насобирал и выйграл. Гениально.Не потянули бы время была бы ничейка. Дзюба не гений, он сделал свою работу оказался в нужном месте. Иранец покруче гораздо играет. Что касается Ракицкого, ну умеет человек в створ ворот попадать с больших расстояний - молодец. Вратари бездари. Правильно сказали, нахрена ставить всю команду в стенку закрыв себе весь обзор и жаться в угол. Поставь пару человек, стань посередине ворот и все будет гуд. Сафонову урок, может умнее станет. Когда пенсионеры так делают это уже беда. Не в обиду питерским могли выйграть крупно, но вышло натужно. Краснодару спасибо за старание, но им сейчас в лигу чемпионов нельзя. Состав сырой будет. Тренер молодой, авантюрист, ему еще учится надо. Питеру нужен хороший менеджмент, эти не в состоянии достичь верхов. Тонут в деньгах, игроков море из которых куча баласта. Тренеры слабые. Команда играет не пойми как, то хорошо, то плохо что для нее вообще не приемлемо. Еврокубки просрали, хотя обязаны были там упираться, хотя зачем денег и так дохера. Вон Оренбург какая крепкая команда, сразу видно тренеры работают, звезд вообще нет.
Регистрация: 26.09.2009 [жалоба]
#138  utekay  Россия (Сегодня, 00:16)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
У Зенита единственный хороший матч в сезоне!Как говорят раз в год и палка стреляет!

подскажите про лучший матч Спартака....не фонбет ли выстрелил?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#137  ssm  Урюпинск (Сегодня, 00:14)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Всем болельщикам Спартака, ЦСКА и Краснодара спасибо за объективные отзывы - можем же без всякого жерьма общаться !!! А по микрофон и чудаков около него - да выключайте звук, вы же лучше них разбираетесь, без шуток - зачем убогих слушать, пожалейте лучше ....
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#136  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:14)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurynin60
Вам помойным еще до спартаковских достижений лет двадцать двигаться надо, в лучшем случае..

Мы идем вперед и двадцать лет не срок, дойдем и улыбнемся... вы стоите...дело телячье в стойле стоять и мычать..
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#135  Колян Безмолвный   (Сегодня, 00:14)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
У Зенита единственный хороший матч в сезоне!Как говорят раз в год и палка стреляет!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#134  gera1913  С-Петербург (Сегодня, 00:13)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurynin60
Вам помойным еще до спартаковских достижений лет двадцать двигаться надо, в лучшем случае..

Каким достижениям? Многолетней давности? В старосте? Вспомнили 19 Век, хрюшки у боярина во дворе бегали.
Регистрация: 10.11.2018 [жалоба]
#133  Irbis   (Сегодня, 00:08)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Лечащий Врач,
Ухха ты лучше считай так про чемпионство Спартака которое было два года назад потому что так и будет
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#132  utekay  Россия (Сегодня, 00:08)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurynin60
Вам помойным еще до спартаковских достижений лет двадцать двигаться надо, в лучшем случае..

Вы бы засунули ваши достижения себе в жопу...завтра ваш свинарник отыбут, потерпите.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#131  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 00:07)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Сэр, им свнтусам совершенно нафиг наше мнение.

Больной оказался самым здоровым.


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#130  utekay  Россия (Сегодня, 00:06)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
Какое там улеглись.. такое удовольствие игры ...и близости чемпионства.его даже не успортил судья


Вы правы! Даже свиньи не успортят нам настроения!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#129  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 00:06)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
последнее чемпионство болотных


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#128  Irbis   (Сегодня, 00:04)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
utekay,
Какое там улеглись.. такое удовольствие игры ...и близости чемпионства.его даже не успортил судья
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#127  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 00:03)
  • -6
  •  (10)

Вам помойным еще до спартаковских достижений лет двадцать двигаться надо, в лучшем случае..
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#126  utekay  Россия (Сегодня, 00:01)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Страсти улеглись?
Зенит - Чемпион!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#125  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 00:01)
  • +4
  •  (6)

Впервые радость от игры превзошла радость от результата!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#124  gera1913  С-Петербург (Сегодня, 00:00)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
Лечащий Врач,
То очередное хрюкающее недоразумение выползло посмотрим как Спартачи сыграет

Если не проиграют последней команде в таблице,и то хорошо для них.
Регистрация: 10.11.2018 [жалоба]
#123  Goodmany  Russia (Вчера, 23:59)
  • +1
  •  (1)
online

Все-таки не хватает Краснодару опыта. Перегорели. То ли важность победы из-за турнирной ситуации давила, то ли чрезмерное желание обыграть Зенит перед своим болельщикам, либо еще что-то. Но то что игру они провели дергано, неровно и с большим количеством ошибок это факт. Зенит, наоборот, провел лучший матч сезона.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#122  Фанат Заболотного   (Вчера, 23:57)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Spielhur,
где-то кайфует очередной ПАОК, АЕК или Санк-Галлен, зная что даст на ротан КБ питушарам в клалификации ЛЕ


--------------------
фанаты спартака настолько петухи, что будят меня по утрам
Регистрация: 14.04.2019 [жалоба]
#121  yuri  спб (Вчера, 23:54)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: vermis_64
Будь снисходительным. Ведь им трудно. Они сосут.

Сэр, им свнтусам совершенно нафиг наше мнение.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#120  Spielhur  Зажопинск (Вчера, 23:54)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
С чемпионством, голубые или лазурные.
Краснодар как вмегда, слил себя сам.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#119  kurynin60  г. Курск (Вчера, 23:54)
  • 0
  •  (14)

У Чердака крышу снесло так орать и явно болеть за болотных это перебор.. Он забыл. что он как комментатор должен ыбть непредвзятым..То ли он поставил огромные деньжищи на сбг, то ли действительно ему надо в Склиф..
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#118  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 23:52)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
Лечащий Врач,
То очередное хрюкающее недоразумение выползло посмотрим как Спартачи сыграет


Будь снисходительным. Ведь им трудно. Они сосут.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#117  Blessing  Спб (Вчера, 23:52)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: holod
зенит с победой!!!

И чемпионской игрой!!!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#116  pasha  Ленинград (Вчера, 23:51)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
24 тура позади....полёт нормальный!!!!


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#115  Фанат Заболотного   (Вчера, 23:51)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Городовой
Надеюсь олигарха обанкротят и клуб выскочек канет в лету.

Мы все надеемся. Ты ведь про зеню и мулляра?

привет, я твой рот е5ал


--------------------
фанаты спартака настолько петухи, что будят меня по утрам
Регистрация: 14.04.2019 [жалоба]
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