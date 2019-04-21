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Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Почти 700 мест на трибуне "Зенита" остались пустыми в матче с "Краснодаром"

"Краснодар" ыступил с заявлением по поводу пустующих мест на домашнем матче с "Зенитом".

Встреча вчера прошла в Краснодаре 20 апреля и завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 3:2.

"Мы сожалеем, что на матче "Краснодар" - "Зенит" почти 700 мест на трибунах нашего стадиона остались пустыми. "Краснодар" выделил 2670 мест для гостевой команды, согласно официальной заявке питерского клуба. Однако в итоге занято было около 2000 из них. У футбольного клуба "Краснодар" не оставалось времени для организации новой зоны безопасности. Нам искренне жаль, что еще несколько сотен любителей футбола в итоге не смогли попасть на матч", — говорится в сообщении.

Теги: Краснодар Зенит
Сегодня, 12:48
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#5  ZelValera   (Сегодня, 13:45)
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online

Ох, не тем пиар отдел Краснодара занимается. После заслуженного поражения огрызнулись, тем что гостевые болельщики не всю квоту использовали, ужас, как они могли. У самих небось по 5000 на каждый выезд гоняет)
Регистрация: 28.04.2017 [жалоба]
#4  F.Totti.   (Сегодня, 13:21)
  • -4
  •  (6)

это вам не басни рассказывать про 15 млн
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:08)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
mak,
Они должны были про радость от поражения написать, по-твоему?
У вас чемпионский выезд был, должно было не хватить мест!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  mak  Ломоносов (Сегодня, 13:04)
  • +1
  •  (1)

какие то новости все ни о чем. про пустые места. про то как радовались будто выиграли ЛЧ итд. А про супер матч минимум.
Регистрация: 9.04.2017 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:02)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ой, да ладно...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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