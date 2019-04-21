Почти 700 мест на трибуне "Зенита" остались пустыми в матче с "Краснодаром"

У футбольного клуба «Краснодар» не оставалось времени для организации новой зоны безопасности. Нам искренне жаль, что еще несколько сотен любителей футбола в итоге не смогли попасть на матч #КраснодарЗенит. pic.twitter.com/7Ua2TpKg1z — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 21, 2019

"Краснодар" ыступил с заявлением по поводу пустующих мест на домашнем матче с "Зенитом".Встреча вчера прошла в Краснодаре 20 апреля и завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 3:2."Мы сожалеем, что на матче "Краснодар" - "Зенит" почти 700 мест на трибунах нашего стадиона остались пустыми. "Краснодар" выделил 2670 мест для гостевой команды, согласно официальной заявке питерского клуба. Однако в итоге занято было около 2000 из них. У футбольного клуба "Краснодар" не оставалось времени для организации новой зоны безопасности. Нам искренне жаль, что еще несколько сотен любителей футбола в итоге не смогли попасть на матч", — говорится в сообщении.