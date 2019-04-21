Россия РПЛ 2018/19
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21:28
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
21:14
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19:46
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Андрей Ещенко: правильно, что болельщики свистели "Спартаку"
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал свист болельщиков красно-белых в адрес своей команды.
- Вышел курьезно: Рассказов травмировался, выпустили меня. Дали игровую практику.
- Никаких проблем со здоровьем нет?
- Играл же. Значит нет.
- Какой ключевой момент в матче?
- Успокоились сегодня, наверное, когда второй забили. При 1:0 Зотов попал в перекладину, а если б попал в ворота…
- А если бы не забили перед перерывом? Было бы сложнее?
- Счет на табло.
- Как отреагировали на свист трибун?
- Может, правильно, что болельщики свистели. "Енисей" был в меньшинстве, а мы мало моментов создавали, надо было не 2:0 выигрывать, а больше. Болельщики так выразили свое мнение.
Rusfootball.info
- Вышел курьезно: Рассказов травмировался, выпустили меня. Дали игровую практику.
- Никаких проблем со здоровьем нет?
- Играл же. Значит нет.
- Какой ключевой момент в матче?
- Успокоились сегодня, наверное, когда второй забили. При 1:0 Зотов попал в перекладину, а если б попал в ворота…
- А если бы не забили перед перерывом? Было бы сложнее?
- Счет на табло.
- Как отреагировали на свист трибун?
- Может, правильно, что болельщики свистели. "Енисей" был в меньшинстве, а мы мало моментов создавали, надо было не 2:0 выигрывать, а больше. Болельщики так выразили свое мнение.
Rusfootball.info
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