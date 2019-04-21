Андрей Ещенко: правильно, что болельщики свистели "Спартаку"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал свист болельщиков красно-белых в адрес своей команды.- Вышел курьезно: Рассказов травмировался, выпустили меня. Дали игровую практику.- Играл же. Значит нет.- Успокоились сегодня, наверное, когда второй забили. При 1:0 Зотов попал в перекладину, а если б попал в ворота…- Счет на табло.- Может, правильно, что болельщики свистели. "Енисей" был в меньшинстве, а мы мало моментов создавали, надо было не 2:0 выигрывать, а больше. Болельщики так выразили свое мнение.