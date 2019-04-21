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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Андрей Ещенко: правильно, что болельщики свистели "Спартаку"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал свист болельщиков красно-белых в адрес своей команды.

- Вышел курьезно: Рассказов травмировался, выпустили меня. Дали игровую практику.

- Никаких проблем со здоровьем нет?

- Играл же. Значит нет.

- Какой ключевой момент в матче?

- Успокоились сегодня, наверное, когда второй забили. При 1:0 Зотов попал в перекладину, а если б попал в ворота…

- А если бы не забили перед перерывом? Было бы сложнее?

- Счет на табло.

- Как отреагировали на свист трибун?

- Может, правильно, что болельщики свистели. "Енисей" был в меньшинстве, а мы мало моментов создавали, надо было не 2:0 выигрывать, а больше. Болельщики так выразили свое мнение.

Rusfootball.info
Теги: Ещенко Спартак Енисей
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