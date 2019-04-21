Россия РПЛ 2018/19
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Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?
Вчера, 22:39
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Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место (12)
Вчера, 22:31
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Вчера, 21:57
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Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов (видео) (27)
Вчера, 21:46
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Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
Вчера, 21:28
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
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Вчера, 21:18
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Вчера, 21:14
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Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (21)
Вчера, 21:09
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"Спартак" одержал уверенную победу над "Енисеем" (84)
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Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Енисея" (2:0) в 24-м туре Премьер-Лиги.
- Об матче:
"Спартак" выиграл только на мастерстве, на классе. А лучшим сегодня был Луис Адриано, оформивший две голевые передачи, мастер! А так, хозяева поля имели громадное преимущество, и ещё бы было иначе! "Енисей" старался, но когда нет мастеров высокого уровня, когда в целом команда уровня ФНЛ (о чём говорит их игра и турнирная таблица) - старания мало. И в этой ситуации жалко Дмитрия Аленичева. Зачем он мучается весь сезон я так и не понял, ему нужно было раньше уходить из клуба.
В целом, на поле был только один коллектив, но я не буду хвалить команду после такой игры. Победили на мастерстве, ведущим футболистом был Адриано, а больше ничего запоминающегося я не увидел. Хорошо, что "Спартак" продолжает погоню за попадание в Лигу чемпионов, и думаю, что интрига ещё закрутится. Четыре команды бьются за второе место, и всё решится в оставшихся матчах. А учитывая календарь "Спартака" - у команды есть все шансы на вторую строчку. Но только при условии, что "красно-белые" изменят своё отношение к футболу и будут играть не на мастерстве, а на характере, это две большие разницы. А сегодня взяли три очка, не более того.
- О шансах "Спартака" попасть в зону Лиги чемпионов:
Я посмотрел матчи "Локомотив" - ЦСКА, а также "Краснодар" - "Зенит". "Спартак" может спокойно вклиниться в эту борьбу за второе место, но всё зависит от игры команды с теми, кто находится в нижней части турнирной таблицы. Кроме того, думаю, в выездных матчах спартаковцам будет даже полегче, чем дома. У нас остаются матчи с "Ареналом", "Рубином", "Уралом", ""Уфой, "Крыльями Советов" и "Оренбургом". В подобных матчах нужно включать и мастерство, и характер. И если всё получится... ну, только дураку не ясно, что номинально в оставшихся матчах "Спартак" фаворит, и команда в целом сильней любого из оставшихся соперников. Но как раз-таки футболисты не должны думать, что они великолепные мастера, что они волшебники футбола, этого и в помине нет! И если этих мыслей не будет - "Спартак" вмешается в борьбу за второе место и обострит сражение за попадание в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
- Об матче:
"Спартак" выиграл только на мастерстве, на классе. А лучшим сегодня был Луис Адриано, оформивший две голевые передачи, мастер! А так, хозяева поля имели громадное преимущество, и ещё бы было иначе! "Енисей" старался, но когда нет мастеров высокого уровня, когда в целом команда уровня ФНЛ (о чём говорит их игра и турнирная таблица) - старания мало. И в этой ситуации жалко Дмитрия Аленичева. Зачем он мучается весь сезон я так и не понял, ему нужно было раньше уходить из клуба.
В целом, на поле был только один коллектив, но я не буду хвалить команду после такой игры. Победили на мастерстве, ведущим футболистом был Адриано, а больше ничего запоминающегося я не увидел. Хорошо, что "Спартак" продолжает погоню за попадание в Лигу чемпионов, и думаю, что интрига ещё закрутится. Четыре команды бьются за второе место, и всё решится в оставшихся матчах. А учитывая календарь "Спартака" - у команды есть все шансы на вторую строчку. Но только при условии, что "красно-белые" изменят своё отношение к футболу и будут играть не на мастерстве, а на характере, это две большие разницы. А сегодня взяли три очка, не более того.
- О шансах "Спартака" попасть в зону Лиги чемпионов:
Я посмотрел матчи "Локомотив" - ЦСКА, а также "Краснодар" - "Зенит". "Спартак" может спокойно вклиниться в эту борьбу за второе место, но всё зависит от игры команды с теми, кто находится в нижней части турнирной таблицы. Кроме того, думаю, в выездных матчах спартаковцам будет даже полегче, чем дома. У нас остаются матчи с "Ареналом", "Рубином", "Уралом", ""Уфой, "Крыльями Советов" и "Оренбургом". В подобных матчах нужно включать и мастерство, и характер. И если всё получится... ну, только дураку не ясно, что номинально в оставшихся матчах "Спартак" фаворит, и команда в целом сильней любого из оставшихся соперников. Но как раз-таки футболисты не должны думать, что они великолепные мастера, что они волшебники футбола, этого и в помине нет! И если этих мыслей не будет - "Спартак" вмешается в борьбу за второе место и обострит сражение за попадание в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
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