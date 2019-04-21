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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место

Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Енисея" (2:0) в 24-м туре Премьер-Лиги.

- Об матче:

"Спартак" выиграл только на мастерстве, на классе. А лучшим сегодня был Луис Адриано, оформивший две голевые передачи, мастер! А так, хозяева поля имели громадное преимущество, и ещё бы было иначе! "Енисей" старался, но когда нет мастеров высокого уровня, когда в целом команда уровня ФНЛ (о чём говорит их игра и турнирная таблица) - старания мало. И в этой ситуации жалко Дмитрия Аленичева. Зачем он мучается весь сезон я так и не понял, ему нужно было раньше уходить из клуба.

В целом, на поле был только один коллектив, но я не буду хвалить команду после такой игры. Победили на мастерстве, ведущим футболистом был Адриано, а больше ничего запоминающегося я не увидел. Хорошо, что "Спартак" продолжает погоню за попадание в Лигу чемпионов, и думаю, что интрига ещё закрутится. Четыре команды бьются за второе место, и всё решится в оставшихся матчах. А учитывая календарь "Спартака" - у команды есть все шансы на вторую строчку. Но только при условии, что "красно-белые" изменят своё отношение к футболу и будут играть не на мастерстве, а на характере, это две большие разницы. А сегодня взяли три очка, не более того.

- О шансах "Спартака" попасть в зону Лиги чемпионов:

Я посмотрел матчи "Локомотив" - ЦСКА, а также "Краснодар" - "Зенит". "Спартак" может спокойно вклиниться в эту борьбу за второе место, но всё зависит от игры команды с теми, кто находится в нижней части турнирной таблицы. Кроме того, думаю, в выездных матчах спартаковцам будет даже полегче, чем дома. У нас остаются матчи с "Ареналом", "Рубином", "Уралом", ""Уфой, "Крыльями Советов" и "Оренбургом". В подобных матчах нужно включать и мастерство, и характер. И если всё получится... ну, только дураку не ясно, что номинально в оставшихся матчах "Спартак" фаворит, и команда в целом сильней любого из оставшихся соперников. Но как раз-таки футболисты не должны думать, что они великолепные мастера, что они волшебники футбола, этого и в помине нет! И если этих мыслей не будет - "Спартак" вмешается в борьбу за второе место и обострит сражение за попадание в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
Теги: Рейнгольд Спартак Енисей
Вчера, 22:39
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12
(2)
#12  капитан Ворони   (Сегодня, 00:05)
  • 0
  •  (0)
online

Вряд ли следующие соперники спартачка услужливо сольют свои игры, как лакей Алень)))


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жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#11  Зритель   (Вчера, 23:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Irbis
serega_user,
Куда выше то даже Рейнгольд понимает что замахнуться на первое место Спартаку нереально

Глупости пишешь. Если Спартак выиграет все оставшиеся 6 игр, у него будет 57 очков. Зениту даже можно разрешить выиграть одну, и две сыграть вничью. Проиграть нужно только три игры, и финиш на 2 месте с 56 очками. Разумеется Локомотиву и Краснодару нужно проиграть по 2 игры, а ЦСКА можно и одну.
И Спартак ЧЕМПИОН!!! smile


--------------------
“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
#10  citrus63   Самара (Вчера, 23:27)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Всё-таки ромб головного мозга - это диагноз. confused
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#9  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:23)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: жася
Дед тебя Все уважают но какое второе место и играть в ЛЧ это унижении РОССИИ от спартака

Ну насчёт "все" "немного" перегнул - его речей даже многие мясные чураются. А насчёт "всех шансов на второе место" - они ведь и на восьмое место тоже имеются.
Почитай внимательно: он же в сием интервью сам себе противоречит.
_________________
... ну, только дураку не ясно, что номинально в оставшихся матчах "Спартак" фаворит, и команда в целом сильней любого из оставшихся соперников. Но как раз-таки футболисты не должны думать, что они великолепные мастера, что они волшебники футбола, этого и в помине нет
........................
Так они обыграют всех на одной ноге или "не волшебники"?
По словам этого шизофреника можно о сием заболевании книгу писать.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#8  жася  Санкт-Петербург (Вчера, 23:10)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Дед тебя Все уважают но какое второе место и играть в ЛЧ это унижении РОССИИ от спартака
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#7  Sashass   (Вчера, 23:08)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
А не замахнуться ли нам на ..... Вильяма нашего Шекспира

laughingна чемпионство
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#6  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 22:55)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Шансы на второе есть, но далеко не все. Шансов на пятое заметно больше.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#5  DimonYA  Одинцово (Вчера, 22:52)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
с такой игрой и на 5 вряд ли удержатся ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#4  Visio  Санкт-Петербург (Вчера, 22:49)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А не замахнуться ли нам на ..... Вильяма нашего Шекспира
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#3  golden Axe   (Вчера, 22:48)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Дед, бери выше.

слушай вашего Грушу))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  Irbis   (Вчера, 22:45)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
serega_user,
Куда выше то даже Рейнгольд понимает что замахнуться на первое место Спартаку нереально
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Вчера, 22:43)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Дед, бери выше.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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