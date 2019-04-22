Россия РПЛ 2018/19
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16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (1)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (1)
13:06
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (18)
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (18)
04:49
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Вчера, 23:47
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством
ЦСКА в твиттере поздравил бывшего полузащитника армейцев, а ныне игрока ПАОКа Понтуса Вернблума с чемпионством.
Для ПАОКа это третье чемпионство в истории и первое – за 34 года, с 1985 года.
В текущем сезоне Вернблум принял участие в 16 матчах ПАОКа и забил один гол.
Для ПАОКа это третье чемпионство в истории и первое – за 34 года, с 1985 года.
В текущем сезоне Вернблум принял участие в 16 матчах ПАОКа и забил один гол.
NATOI NATOI ?? ???????????! #GreekChampions #TheFutureIsHere pic.twitter.com/pRXMwrEQHn— PAOK FC / ?AOK (@PAOK_FC) April 21, 2019
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