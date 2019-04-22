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Крылья Советов
Уфа
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством

ЦСКА в твиттере поздравил бывшего полузащитника армейцев, а ныне игрока ПАОКа Понтуса Вернблума с чемпионством.

Для ПАОКа это третье чемпионство в истории и первое – за 34 года, с 1985 года.

В текущем сезоне Вернблум принял участие в 16 матчах ПАОКа и забил один гол.

Теги: ЦСКА ПАОК Вернблум
Сегодня, 16:18
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