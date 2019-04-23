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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Евгений Савин: Ярошик говорил, что в Англии многие игроки бухают и лечатся от алкоголизма

Экс-нападающий "Крыльев Советов", а ныне популярный блогер Евгений Савин признался, что иногда напивался во время игровой карьеры.

"Слушайте, ну пьют вообще все, ну чего говорить. Футболисты - обычные люди. Они могут выпить, и в этом ничего страшного нет. Просто об этом никто не рассказывает, потому что это все будут осуждать. А я на "Матч ТВ" говорил: "Иногда после матчей я накидывался в хлам, когда на следующий день был выходной". Что такого? Я же не на игру пьяный еду.

Почему осуждают? Потому что вот так вот. Болельщики хотят, чтобы все было открытым. Но если говоришь, что выпил после игры, они начинают махать шашкой: "Я хожу на стадион, а вы там полубухие!"

Я спрашивал у Иржи Ярошика, который в "Челси" выигрывал чемпионат Англии, как люди там отдыхают. Он говорит, что многие игроки бухают и лечатся от алкоголизма. Но главное, чтобы ты на поле был в порядке", - цитирует Савина "Афиша Daily".
Теги: Савин Крылья Советов Ярошик АПЛ
Сегодня, 04:08
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