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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита"

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов считает, что после игры с "Краснодаром" (3:2) футболисты сине-бело-голубых не будут иметь проблем с настроем на матч с "Динамо".

"В таких случаях ты еще больше ждешь следующего матча, думаешь, скорей бы он состоялся. Чтобы выйти перед своей публикой, порадовать ее. А в данном случае показать, что тот успех в Краснодаре был отнюдь не случайным. Тем более, тысяч пятьдесят народу наверняка придет. Когда до чемпионства рукой подать, думаю, все ребята еще больше рвутся на поле. Хотят доказать — они не случайно в этой команде.

"Динамо"? На самом деле они прилично сейчас выглядят. Другое дело, что за «неплохо играют» очков не дают. И я не думаю, что на данный момент "Динамо" — серьезный конкурент для "Зенита" на "Газпром Арене". Если бы играли в Химках, возможно, это была бы несколько другая история. А дома… Все-таки обыграть в Петербурге "Динамо" и "Крылья" должно быть легче, чем "Краснодар" на выезде. Нет, опасность для "Зенита" в той же игре с "Динамо", конечно, существует. Забьет, скажем, "Динамо" два мяча в первые 20 минут, и что потом делать? В футболе ведь все что хочешь может произойти. Но как я вижу расклад со стороны, безусловный фаворит в этой игре — "Зенит". На эмоциях он должен "Динамо" проходить.

"Матч ТВ"
Теги: Радимов Динамо Зенит
Сегодня, 22:24
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#1  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:59)
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online
Болеет за:
«Зенит»
эмоций после быков, как раз может и не хватить.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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