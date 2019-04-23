Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита"

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов считает, что после игры с "Краснодаром" (3:2) футболисты сине-бело-голубых не будут иметь проблем с настроем на матч с "Динамо"."В таких случаях ты еще больше ждешь следующего матча, думаешь, скорей бы он состоялся. Чтобы выйти перед своей публикой, порадовать ее. А в данном случае показать, что тот успех в Краснодаре был отнюдь не случайным. Тем более, тысяч пятьдесят народу наверняка придет. Когда до чемпионства рукой подать, думаю, все ребята еще больше рвутся на поле. Хотят доказать — они не случайно в этой команде."Динамо"? На самом деле они прилично сейчас выглядят. Другое дело, что за «неплохо играют» очков не дают. И я не думаю, что на данный момент "Динамо" — серьезный конкурент для "Зенита" на "Газпром Арене". Если бы играли в Химках, возможно, это была бы несколько другая история. А дома… Все-таки обыграть в Петербурге "Динамо" и "Крылья" должно быть легче, чем "Краснодар" на выезде. Нет, опасность для "Зенита" в той же игре с "Динамо", конечно, существует. Забьет, скажем, "Динамо" два мяча в первые 20 минут, и что потом делать? В футболе ведь все что хочешь может произойти. Но как я вижу расклад со стороны, безусловный фаворит в этой игре — "Зенит". На эмоциях он должен "Динамо" проходить.