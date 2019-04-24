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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Бывшая жена Мамаева: Паша, которого я знала, внимательный, заботливый и набожный

Бывшая гражданская жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Юлия Евтух рассказала о том, каким ей запомнился футболист.

- Мы были вместе почти пять лет. Рвали отношения тяжело, "с мясом". Я страшно похудела, еле ходила, стала похожа на скелет. И бесконечно плакала. Родители боялись оставить меня одну – стоило закрыться в ванной, чтобы принять душ, мама и папа осторожно стучали в дверь:

– Доченька, с тобой все в порядке?

– Да. Не переживайте. Я ничего с собой не сделаю, не стоит он того.

Нет-нет, Паша Мамаев – тот, каким я его знала и любила, – не был плохим человеком. Совсем наоборот. Заботливый, внимательный и... набожный. Впервые оказавшись у него дома, обомлела: всюду были развешаны иконы, а на прикроватной тумбочке лежала Библия. Удивилась и даже чуть-чуть испугалась: непривычно видеть такую обстановку у молодого парня, - цитирует Евтух "Караван историй".
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 19:50
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#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:23)
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Сколько заповедей нарушил этот набожный?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:02)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Как говорил Данила Багров - "он умер".


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Believe LOKO (is reaL)

'Горит резина, играет Зина'
Куда ты Зина, в тебе резина.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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