Россия РПЛ 2018/19
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Бывшая жена Мамаева: Паша, которого я знала, внимательный, заботливый и набожный
Бывшая гражданская жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Юлия Евтух рассказала о том, каким ей запомнился футболист.
- Мы были вместе почти пять лет. Рвали отношения тяжело, "с мясом". Я страшно похудела, еле ходила, стала похожа на скелет. И бесконечно плакала. Родители боялись оставить меня одну – стоило закрыться в ванной, чтобы принять душ, мама и папа осторожно стучали в дверь:
– Доченька, с тобой все в порядке?
– Да. Не переживайте. Я ничего с собой не сделаю, не стоит он того.
Нет-нет, Паша Мамаев – тот, каким я его знала и любила, – не был плохим человеком. Совсем наоборот. Заботливый, внимательный и... набожный. Впервые оказавшись у него дома, обомлела: всюду были развешаны иконы, а на прикроватной тумбочке лежала Библия. Удивилась и даже чуть-чуть испугалась: непривычно видеть такую обстановку у молодого парня, - цитирует Евтух "Караван историй".
- Мы были вместе почти пять лет. Рвали отношения тяжело, "с мясом". Я страшно похудела, еле ходила, стала похожа на скелет. И бесконечно плакала. Родители боялись оставить меня одну – стоило закрыться в ванной, чтобы принять душ, мама и папа осторожно стучали в дверь:
– Доченька, с тобой все в порядке?
– Да. Не переживайте. Я ничего с собой не сделаю, не стоит он того.
Нет-нет, Паша Мамаев – тот, каким я его знала и любила, – не был плохим человеком. Совсем наоборот. Заботливый, внимательный и... набожный. Впервые оказавшись у него дома, обомлела: всюду были развешаны иконы, а на прикроватной тумбочке лежала Библия. Удивилась и даже чуть-чуть испугалась: непривычно видеть такую обстановку у молодого парня, - цитирует Евтух "Караван историй".
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