Гапонов, скорее всего, сыграет в центре обороны "Спартака" в матче с "Арсеналом"

В стартовом составе "Спартака" на матч 25-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом", скорее всего, выйдут защитники Георгий Джикия и Илья Гапонов. Это связано с тем, что из-за травм участия в матче не примут Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти и Самуэль Жиго.Главный тренер красно-белых Олег Кононов на протяжении всей недели наигрывал в центре обороны именно связку Гапонов — Джикия. Наставник сообщил Гапонову, что тот должен быть готов выйти в стартовом составе в завтрашней игре.Игру с "Арсеналом" пропустит Николай Рассказов.Гапонов выходил в стартовом составе "Спартака-2" в семи последних играх и отыграл их без замен. Сегодняшний матч с "Тюменью" он пропустил.