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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Гапонов, скорее всего, сыграет в центре обороны "Спартака" в матче с "Арсеналом"

В стартовом составе "Спартака" на матч 25-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом", скорее всего, выйдут защитники Георгий Джикия и Илья Гапонов. Это связано с тем, что из-за травм участия в матче не примут Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти и Самуэль Жиго.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов на протяжении всей недели наигрывал в центре обороны именно связку Гапонов — Джикия. Наставник сообщил Гапонову, что тот должен быть готов выйти в стартовом составе в завтрашней игре.

Игру с "Арсеналом" пропустит Николай Рассказов.

Гапонов выходил в стартовом составе "Спартака-2" в семи последних играх и отыграл их без замен. Сегодняшний матч с "Тюменью" он пропустил.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 11:54
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