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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Алана Мамаева: я уже ни на что не надеюсь

Жена футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана пришла поддержать мужа на заседании суда по делу футболистов Александра Кокорина и Мамаева.

– Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания. Надеюсь, что все будет нормально. Вчера мне он звонил, и мы 14 минут поговорили. Он немножко заболел, голос был хриплый. Не понимаю почему так происходит, справедливости мало. Но что-то скоро свершится.

– Их спровоцировали?

– Конечно, вы что не слышали? Слушайте, что говорят эксперты. Мне больше нечего сказать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:00
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