Алана Мамаева: я уже ни на что не надеюсь

Россия РПЛ 2018/19
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12:19
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
11:50
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (1)
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (1)
00:58
Гвардиола ведёт «Манчестер Сити» к титулу, на «Олд Траффорде» пройдён последний сложный тест (1)
Гвардиола ведёт «Манчестер Сити» к титулу, на «Олд Траффорде» пройдён последний сложный тест (1)
Вчера, 23:58
Сергей Семак: Маркизио в этом сезоне не сыграет (8)
Сергей Семак: Маркизио в этом сезоне не сыграет (8)
Вчера, 23:17
Сергей Семак: "Зенит" одержал заслуженную победу над "Динамо" (2)
Сергей Семак: "Зенит" одержал заслуженную победу над "Динамо" (2)
Вчера, 23:11
Дзюба приложил и «Динамо». А ещё забил сотый гол в РПЛ (2)
Дзюба приложил и «Динамо». А ещё забил сотый гол в РПЛ (2)
Вчера, 23:00
"Все слабей импульсация вен. Вы на дне, и нет перемен". Баннер болельщиков "Зенита" (9)
"Все слабей импульсация вен. Вы на дне, и нет перемен". Баннер болельщиков "Зенита" (9)
Вчера, 22:56
"Зенит" одержал уверенную победу над "Динамо" (58)
"Зенит" одержал уверенную победу над "Динамо" (58)
Вчера, 22:47
"Аякс" собирается купить полузащитника "Реала" (1)
"Аякс" собирается купить полузащитника "Реала" (1)
Вчера, 22:37
Юрий Семин: оба Миранчука сыграли отлично
Юрий Семин: оба Миранчука сыграли отлично
Вчера, 22:31
Валерий Карпин: "Ростов" провел неплохой матч (2)
Валерий Карпин: "Ростов" провел неплохой матч (2)
Вчера, 22:13
Разминка окончена. Далее - "Краснодар". Что почерпнуть из ожидаемой победы ЦСКА над "Анжи"?
Разминка окончена. Далее - "Краснодар". Что почерпнуть из ожидаемой победы ЦСКА над "Анжи"?
Вчера, 21:59
Талисман Сёмина: Фарфан принёс «Локомотиву» победу и приблизил москвичей к Лиге чемпионов (2)
Талисман Сёмина: Фарфан принёс «Локомотиву» победу и приблизил москвичей к Лиге чемпионов (2)
Вчера, 21:49
Равиль Сабитов: победа "Локомотива" над "Ростовом" закономерна (2)
Равиль Сабитов: победа "Локомотива" над "Ростовом" закономерна (2)
Вчера, 21:46
Юрий Семин: отсутствие Смолова? Это наше внутреннее дело (4)
Юрий Семин: отсутствие Смолова? Это наше внутреннее дело (4)
Вчера, 21:24
"Рубин" и "Уфа" обменялись забитыми голами (1)
"Рубин" и "Уфа" обменялись забитыми голами (1)
Вчера, 21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (27)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (27)
Вчера, 21:07
Киевское "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью
Киевское "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью
Вчера, 20:56
"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью (13)
"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью (13)
Вчера, 20:55
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (36)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (36)
Вчера, 20:31
"Мордовия" и "Факел" сыграли вничью
"Мордовия" и "Факел" сыграли вничью
Вчера, 20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
Вчера, 20:10
"Динамо" объявило состав на матч с "Зенитом" (3)
"Динамо" объявило состав на матч с "Зенитом" (3)
Вчера, 20:09
Азмун и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Динамо" (11)
Азмун и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Динамо" (11)
Алана Мамаева: я уже ни на что не надеюсь
Жена футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана пришла поддержать мужа на заседании суда по делу футболистов Александра Кокорина и Мамаева.
– Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания. Надеюсь, что все будет нормально. Вчера мне он звонил, и мы 14 минут поговорили. Он немножко заболел, голос был хриплый. Не понимаю почему так происходит, справедливости мало. Но что-то скоро свершится.
– Их спровоцировали?
– Конечно, вы что не слышали? Слушайте, что говорят эксперты. Мне больше нечего сказать.
"Спорт-Экспресс"
– Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания. Надеюсь, что все будет нормально. Вчера мне он звонил, и мы 14 минут поговорили. Он немножко заболел, голос был хриплый. Не понимаю почему так происходит, справедливости мало. Но что-то скоро свершится.
– Их спровоцировали?
– Конечно, вы что не слышали? Слушайте, что говорят эксперты. Мне больше нечего сказать.
"Спорт-Экспресс"
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