Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто

На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.– По-максимуму стараемся поддерживать форму. Спасибо за это. Все равно многого не хватает.– Не считаю, что нужно говорить об этом. У каждого из нас есть много характеристик. Мы многое делаем во благо, но это не касается того, что мы сделали с потерпевшим, это нас не оправдывает.– Это был смешной момент. По телевизору нам говорили, что мы в федеральном розыске. Но мы звонили в ГСУ, там нам говорили, что дело еще не открыто. Куда нам ехать? Мы с 10 числа 10 утра мы звонили в органы, а затем пришли и предъявили им претензии. Мы сами приехали.– Тяжело сказать. Я с судьей никогда не общался. Надеюсь, что гособвинитель не усомнится в моих показаниях.