Россия РПЛ 2018/19
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Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (1)
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (1)
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Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто
На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
– В СИЗО имеете возможность поддерживать физическую форму?
– По-максимуму стараемся поддерживать форму. Спасибо за это. Все равно многого не хватает.
– Вы как-то стараетесь в СИЗО помочь остальным?
– Не считаю, что нужно говорить об этом. У каждого из нас есть много характеристик. Мы многое делаем во благо, но это не касается того, что мы сделали с потерпевшим, это нас не оправдывает.
– Добровольная ли была ваша явка в следствие?
– Это был смешной момент. По телевизору нам говорили, что мы в федеральном розыске. Но мы звонили в ГСУ, там нам говорили, что дело еще не открыто. Куда нам ехать? Мы с 10 числа 10 утра мы звонили в органы, а затем пришли и предъявили им претензии. Мы сами приехали.
– Что-то хотите добавить?
– Тяжело сказать. Я с судьей никогда не общался. Надеюсь, что гособвинитель не усомнится в моих показаниях.
"Спорт-Экспресс"
– В СИЗО имеете возможность поддерживать физическую форму?
– По-максимуму стараемся поддерживать форму. Спасибо за это. Все равно многого не хватает.
– Вы как-то стараетесь в СИЗО помочь остальным?
– Не считаю, что нужно говорить об этом. У каждого из нас есть много характеристик. Мы многое делаем во благо, но это не касается того, что мы сделали с потерпевшим, это нас не оправдывает.
– Добровольная ли была ваша явка в следствие?
– Это был смешной момент. По телевизору нам говорили, что мы в федеральном розыске. Но мы звонили в ГСУ, там нам говорили, что дело еще не открыто. Куда нам ехать? Мы с 10 числа 10 утра мы звонили в органы, а затем пришли и предъявили им претензии. Мы сами приехали.
– Что-то хотите добавить?
– Тяжело сказать. Я с судьей никогда не общался. Надеюсь, что гособвинитель не усомнится в моих показаниях.
"Спорт-Экспресс"
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