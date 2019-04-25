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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто

На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

– В СИЗО имеете возможность поддерживать физическую форму?

– По-максимуму стараемся поддерживать форму. Спасибо за это. Все равно многого не хватает.

– Вы как-то стараетесь в СИЗО помочь остальным?

– Не считаю, что нужно говорить об этом. У каждого из нас есть много характеристик. Мы многое делаем во благо, но это не касается того, что мы сделали с потерпевшим, это нас не оправдывает.

– Добровольная ли была ваша явка в следствие?

– Это был смешной момент. По телевизору нам говорили, что мы в федеральном розыске. Но мы звонили в ГСУ, там нам говорили, что дело еще не открыто. Куда нам ехать? Мы с 10 числа 10 утра мы звонили в органы, а затем пришли и предъявили им претензии. Мы сами приехали.

– Что-то хотите добавить?

– Тяжело сказать. Я с судьей никогда не общался. Надеюсь, что гособвинитель не усомнится в моих показаниях.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Этот гопник даже не знает, что розыск конкретного лица может начаться и раньше возбуждения уголовного дела...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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