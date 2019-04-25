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# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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"Крылья Советов" и "Урал" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги.

"Енисей" обыграл "Оренбург" в матче 25-го тура премьер-лиги (2:1).

Чемпионат России

25 тур

"Енисей" – "Оренбург" 2:1

Голы: Соболев, 36 (пенальти), Деспотович, 80, Кутьин, 90+3

"Енисей": Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский (Семакин, 78), Комолов (Хубулов, 46), Комков, Зотов (Кутьин, 84), Огуде, Сарр, Соболев.

"Оренбург": Довбня, Сиваков, Ойеволе (Андрей Козлов, 72), Савелий Козлов, Чиркин, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан (Малых, 56), Деспотович.

Предупреждения: Попович, 31, Ойеволе, 32, Чиркин, 35, 64, Сутормин, 45, Сиваков, 76, Хубулов, 84, Огуде, 90

Удаление: Чиркин, 64
Теги: Енисей Оренбург
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#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 18:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: КогдаУжеЭтоЗакончится
А где составы?

В новости от 17:24)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 18:00)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
А где составы?
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
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