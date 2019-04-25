Россия РПЛ 2018/19
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16:40
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (1)
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (1)
16:28
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
14:37
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (32)
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (32)
14:21
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
13:47
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
12:19
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
11:50
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (2)
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (2)
00:58
Гвардиола ведёт «Манчестер Сити» к титулу, на «Олд Траффорде» пройдён последний сложный тест (1)
Гвардиола ведёт «Манчестер Сити» к титулу, на «Олд Траффорде» пройдён последний сложный тест (1)
Вчера, 23:58
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"Крылья Советов" и "Урал" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги.
"Енисей" обыграл "Оренбург" в матче 25-го тура премьер-лиги (2:1).
Чемпионат России
25 тур
"Енисей" – "Оренбург" 2:1
Голы: Соболев, 36 (пенальти), Деспотович, 80, Кутьин, 90+3
"Енисей": Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский (Семакин, 78), Комолов (Хубулов, 46), Комков, Зотов (Кутьин, 84), Огуде, Сарр, Соболев.
"Оренбург": Довбня, Сиваков, Ойеволе (Андрей Козлов, 72), Савелий Козлов, Чиркин, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан (Малых, 56), Деспотович.
Предупреждения: Попович, 31, Ойеволе, 32, Чиркин, 35, 64, Сутормин, 45, Сиваков, 76, Хубулов, 84, Огуде, 90
Удаление: Чиркин, 64
Чемпионат России
25 тур
"Енисей" – "Оренбург" 2:1
Голы: Соболев, 36 (пенальти), Деспотович, 80, Кутьин, 90+3
"Енисей": Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский (Семакин, 78), Комолов (Хубулов, 46), Комков, Зотов (Кутьин, 84), Огуде, Сарр, Соболев.
"Оренбург": Довбня, Сиваков, Ойеволе (Андрей Козлов, 72), Савелий Козлов, Чиркин, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан (Малых, 56), Деспотович.
Предупреждения: Попович, 31, Ойеволе, 32, Чиркин, 35, 64, Сутормин, 45, Сиваков, 76, Хубулов, 84, Огуде, 90
Удаление: Чиркин, 64
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