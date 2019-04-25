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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Дмитрий Аленичев: не понравилось, как мы действовали после удаления

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1).

- Предполагали, что матч будет тяжелым. С "Оренбургом" легких игр не бывает. Соперник здорово проявил предыдущую игру. Может быть, первый тайм был не такой зрелищный. Второй тайм был более динамичным. Не понравилось, как мы действовали после удаления. Вели 1:0 и отдали инициативу сопернику. Это меня беспокоило. Пропустили гол, но, на мой взгляд, победа закономерная.

- Лучший бомбардир команды Михаил Костюков постоянно на лавке. Почему?

- Сейчас мы отдаем предпочтение тем футболистам, которые находятся в лучшей форме, нежели Миша.

- Победный гол Кутьина заставил многих заплакать на стадионе. Сколько еще очков команда готова набрать?

- Вообще разыгрывается 15 очков, будем стараться набрать максимальное количество. Понимаем, какие нас ждут соперники, но в футболе всякое случается, сюрпризы в этом году преподносили все. Хотелось бы, чтобы в воскресенье преподнесла сюрприз нашим болельщикам.

- Вы давно потеряли доверие руководства, любовь болельщиков, уважение игроков. Вам готовы были заплатить компенсацию несколько раз...

- (перебивая). Задавайте вопросы по игре.

- Сарр сегодня играл в центре защиты, Огуде временами оказывался на острие атаки. С чем связаны такие перестановки и увидим ли мы их в дальнейшем на этих позициях?

- Огуде сегодня получил восьмую карточку и с "Локомотивом" он играть не будем. Соответственно, Сарра мы скорее всего вернем на его прежную позицию в опорную зону. Огуде играл сегодня выше, чем Зотов и Торбинский, потому что рассчитывали, что Соболев будет цепляться за мячи, и более мощный Огуде на подборе будет действовать более эффективно. Но походу первого тайма вернул Фегора в опорную зону, а Торбинскому отправил на позицию под нападающим.

- В контексте пресс-конференции после игры со "Спартаком" как сложно было настраивать команду? Игроки вас слушали?

- Если выиграли, значит, слушали. Честно говоря, установка сегодня была очень короткая. По тактическим моментам мне не приходилось много говорить. Я сказал, что на стадион придут болельщики, которые заждались победы, и сегодня есть возможность доставить им огромную радость.

- Болельщики по ходу игры очень много матерились, клубу наверняка опять выпишут штраф. Как вам лично удается тренировать в таких условиях?

- Я абстрагируюсь от этого. Я многое видел в футболе, зачем мне обращать внимание на кучку ненормальных людей? Я полностью сосредоточен на игру своей команды.

Rusfootball.info
Теги: Аленичев Енисей Оренбург
Сегодня, 18:57
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