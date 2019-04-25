Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Аленичев: не понравилось, как мы действовали после удаления
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1).
- Предполагали, что матч будет тяжелым. С "Оренбургом" легких игр не бывает. Соперник здорово проявил предыдущую игру. Может быть, первый тайм был не такой зрелищный. Второй тайм был более динамичным. Не понравилось, как мы действовали после удаления. Вели 1:0 и отдали инициативу сопернику. Это меня беспокоило. Пропустили гол, но, на мой взгляд, победа закономерная.
- Лучший бомбардир команды Михаил Костюков постоянно на лавке. Почему?
- Сейчас мы отдаем предпочтение тем футболистам, которые находятся в лучшей форме, нежели Миша.
- Победный гол Кутьина заставил многих заплакать на стадионе. Сколько еще очков команда готова набрать?
- Вообще разыгрывается 15 очков, будем стараться набрать максимальное количество. Понимаем, какие нас ждут соперники, но в футболе всякое случается, сюрпризы в этом году преподносили все. Хотелось бы, чтобы в воскресенье преподнесла сюрприз нашим болельщикам.
- Вы давно потеряли доверие руководства, любовь болельщиков, уважение игроков. Вам готовы были заплатить компенсацию несколько раз...
- (перебивая). Задавайте вопросы по игре.
- Сарр сегодня играл в центре защиты, Огуде временами оказывался на острие атаки. С чем связаны такие перестановки и увидим ли мы их в дальнейшем на этих позициях?
- Огуде сегодня получил восьмую карточку и с "Локомотивом" он играть не будем. Соответственно, Сарра мы скорее всего вернем на его прежную позицию в опорную зону. Огуде играл сегодня выше, чем Зотов и Торбинский, потому что рассчитывали, что Соболев будет цепляться за мячи, и более мощный Огуде на подборе будет действовать более эффективно. Но походу первого тайма вернул Фегора в опорную зону, а Торбинскому отправил на позицию под нападающим.
- В контексте пресс-конференции после игры со "Спартаком" как сложно было настраивать команду? Игроки вас слушали?
- Если выиграли, значит, слушали. Честно говоря, установка сегодня была очень короткая. По тактическим моментам мне не приходилось много говорить. Я сказал, что на стадион придут болельщики, которые заждались победы, и сегодня есть возможность доставить им огромную радость.
- Болельщики по ходу игры очень много матерились, клубу наверняка опять выпишут штраф. Как вам лично удается тренировать в таких условиях?
- Я абстрагируюсь от этого. Я многое видел в футболе, зачем мне обращать внимание на кучку ненормальных людей? Я полностью сосредоточен на игру своей команды.
Rusfootball.info
- Предполагали, что матч будет тяжелым. С "Оренбургом" легких игр не бывает. Соперник здорово проявил предыдущую игру. Может быть, первый тайм был не такой зрелищный. Второй тайм был более динамичным. Не понравилось, как мы действовали после удаления. Вели 1:0 и отдали инициативу сопернику. Это меня беспокоило. Пропустили гол, но, на мой взгляд, победа закономерная.
- Лучший бомбардир команды Михаил Костюков постоянно на лавке. Почему?
- Сейчас мы отдаем предпочтение тем футболистам, которые находятся в лучшей форме, нежели Миша.
- Победный гол Кутьина заставил многих заплакать на стадионе. Сколько еще очков команда готова набрать?
- Вообще разыгрывается 15 очков, будем стараться набрать максимальное количество. Понимаем, какие нас ждут соперники, но в футболе всякое случается, сюрпризы в этом году преподносили все. Хотелось бы, чтобы в воскресенье преподнесла сюрприз нашим болельщикам.
- Вы давно потеряли доверие руководства, любовь болельщиков, уважение игроков. Вам готовы были заплатить компенсацию несколько раз...
- (перебивая). Задавайте вопросы по игре.
- Сарр сегодня играл в центре защиты, Огуде временами оказывался на острие атаки. С чем связаны такие перестановки и увидим ли мы их в дальнейшем на этих позициях?
- Огуде сегодня получил восьмую карточку и с "Локомотивом" он играть не будем. Соответственно, Сарра мы скорее всего вернем на его прежную позицию в опорную зону. Огуде играл сегодня выше, чем Зотов и Торбинский, потому что рассчитывали, что Соболев будет цепляться за мячи, и более мощный Огуде на подборе будет действовать более эффективно. Но походу первого тайма вернул Фегора в опорную зону, а Торбинскому отправил на позицию под нападающим.
- В контексте пресс-конференции после игры со "Спартаком" как сложно было настраивать команду? Игроки вас слушали?
- Если выиграли, значит, слушали. Честно говоря, установка сегодня была очень короткая. По тактическим моментам мне не приходилось много говорить. Я сказал, что на стадион придут болельщики, которые заждались победы, и сегодня есть возможность доставить им огромную радость.
- Болельщики по ходу игры очень много матерились, клубу наверняка опять выпишут штраф. Как вам лично удается тренировать в таких условиях?
- Я абстрагируюсь от этого. Я многое видел в футболе, зачем мне обращать внимание на кучку ненормальных людей? Я полностью сосредоточен на игру своей команды.
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