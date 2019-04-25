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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба!

Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Арсенала" (0:3) в 25-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Что тут сказать... сижу как оболваненный у телевизора, честно говоря. Не понимаю что происходит в команде, есть разные варианты, и я надеюсь, что не прав... исходя из увиденного, напрашивается вывод, что виноват в происходящем не только тренер, но и вся команда. И наверное, получается, весь состав нужно менять. А как иначе? Этих игроков продать и набирать новый состав, потому что увиденное мною сегодня - это пародия на футбол, позорище!

И говоря о тех самых разных вариантах: либо они "плавят" Кононова, либо они не умеют играть в футбол. Потому что увиденное меня просто поразило! Я сам играл в футбол и просто удивляюсь тому, как люди выходят в майке "Спартака" и такое творят... позор, просто позор! Страшная стыдоба! Стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Я не хочу никого оскорблять, не хочу никого учить тому, по какой тактике и как нужно играть. Но этим футболистам не хватает трёх важнейших компонентов: желания играть, самоотдачи и мыслей о том, что на поле за этот клуб нужно умирать! Традиций "Спартака" не знают, надевают клубную футболку и позорят клуб... это неприемлемо, смотреть на это невозможно!

Хотелось бы на это услышать ответ от всех, кто на официальном уровне связан с клубом, в первую очередь от руководителей команды, которые и заварили эту кашу. Но увы, ответа мы не дождёмся, потому что какое руководство, такая и команда, наверное.

- О попадании "Спартака" в Лигу Европы:

Сложно после увиденного с эмоциональной точки зрения рассуждать о турнирной таблице... если "Спартак" продолжит играть вот так, если это игрой можно назвать - никакой Лиги Европы не будет, это дураку ясно. Другой вопрос - как команда отреагирует на произошедшее сегодня. И реагировать сейчас нужно не в интервью. Нужно доказывать всё на поле. Но команда играет так, как готова. Если желания нет - нет и результата. Мне сложно предугадать чем завершится сезон, или как "Спартак" сыграет в следующем туре. Я говорю о том, что увидел сегодня, а увидел я безобразное отношение к своей работе.

Резюмируя сказанное и говоря прямо, в первую очередь виноват Кононов. Он главный тренер, он отвечает за команду. И довести команду до такого состояния... это надо ещё уметь.
Теги: Рейнгольд Спартак Арсенал Тула
Вчера, 23:34
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(2)
#5  sumzzz  Калининград (Сегодня, 00:14)
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online
Болеет за:
«Рубин»
В чем его величие:
В том, что поставил рекорд сменяемости тренеров?
Или в количестве желтушных скандалов игроков?
Может быть в количестве загубленных молодых игроков?
А может в количестве сбежавших состоявшихся игроков?
Или в количестве глупых импульсивных решений барина?
Или в количестве унизительных поражений от самых слабых команд европы?

Пора бы уже спуститься на землю и начать думать о реальных целях и задачах. Наш чемпионат явно не ровня европейским ТОПам, а сегодняшний Спартак даже не уровень последних команд англии, испании и т.д.
Начать с первого шага Федуну, видимо, мешает его больное самолюбие. Он то ведь тоже думал, что купил великий клуб (хотя в те годы Спартак и был лучшим). Хреновая судьба у этого клуба, пока у руля больной на голову...


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#4  -Steed-   (Вчера, 23:52)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хотелось бы на это услышать ответ от всех, кто на официальном уровне связан с клубом, в первую очередь от руководителей команды, которые и заварили эту кашу. Но увы, ответа мы не дождёмся, потому что какое руководство, такая и команда, наверное.
smile


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ОУКС!
Регистрация: 25.04.2019 [жалоба]
#3  anonymous   (Вчера, 23:48)
  • +1
  •  (3)
online

Валера проснись, какой великий клуб? хватит жить 20ым веком
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  XERX  - (Вчера, 23:45)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Действительно позор,причем не только в счёте,а по игре!!!(((
А фальшивка,подделка-это как раз к чумазым!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#1  guns111  Выборг (Вчера, 23:39)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Великие МЮ,Юве и Реал.
А вы фальшивка,подделка, бутафория,АХАХАХА


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Хватит качать народную нефть!
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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