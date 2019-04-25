Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба!

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Арсенала" (0:3) в 25-м туре Премьер-Лиги.Что тут сказать... сижу как оболваненный у телевизора, честно говоря. Не понимаю что происходит в команде, есть разные варианты, и я надеюсь, что не прав... исходя из увиденного, напрашивается вывод, что виноват в происходящем не только тренер, но и вся команда. И наверное, получается, весь состав нужно менять. А как иначе? Этих игроков продать и набирать новый состав, потому что увиденное мною сегодня - это пародия на футбол, позорище!И говоря о тех самых разных вариантах: либо они "плавят" Кононова, либо они не умеют играть в футбол. Потому что увиденное меня просто поразило! Я сам играл в футбол и просто удивляюсь тому, как люди выходят в майке "Спартака" и такое творят... позор, просто позор! Страшная стыдоба! Стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Я не хочу никого оскорблять, не хочу никого учить тому, по какой тактике и как нужно играть. Но этим футболистам не хватает трёх важнейших компонентов: желания играть, самоотдачи и мыслей о том, что на поле за этот клуб нужно умирать! Традиций "Спартака" не знают, надевают клубную футболку и позорят клуб... это неприемлемо, смотреть на это невозможно!Хотелось бы на это услышать ответ от всех, кто на официальном уровне связан с клубом, в первую очередь от руководителей команды, которые и заварили эту кашу. Но увы, ответа мы не дождёмся, потому что какое руководство, такая и команда, наверное.Сложно после увиденного с эмоциональной точки зрения рассуждать о турнирной таблице... если "Спартак" продолжит играть вот так, если это игрой можно назвать - никакой Лиги Европы не будет, это дураку ясно. Другой вопрос - как команда отреагирует на произошедшее сегодня. И реагировать сейчас нужно не в интервью. Нужно доказывать всё на поле. Но команда играет так, как готова. Если желания нет - нет и результата. Мне сложно предугадать чем завершится сезон, или как "Спартак" сыграет в следующем туре. Я говорю о том, что увидел сегодня, а увидел я безобразное отношение к своей работе.Резюмируя сказанное и говоря прямо, в первую очередь виноват Кононов. Он главный тренер, он отвечает за команду. И довести команду до такого состояния... это надо ещё уметь.