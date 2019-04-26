Денис Глушаков сравнялся с Юрием Ковтуном по количеству матчей за "Спартак"

Денис Глушаков сравнялся по количеству матчей за "Спартак" с бывшим защитником команды Юрием Ковтуном.Оба провели в составе красно-белых по 172 игры. Накануне Глушаков вышел на замену на 59-й минуте в гостевом матче 25-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (0:3).