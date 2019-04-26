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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Денис Глушаков сравнялся с Юрием Ковтуном по количеству матчей за "Спартак"

Денис Глушаков сравнялся по количеству матчей за "Спартак" с бывшим защитником команды Юрием Ковтуном.

Оба провели в составе красно-белых по 172 игры. Накануне Глушаков вышел на замену на 59-й минуте в гостевом матче 25-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (0:3).
Теги: Спартак Ковтун Глушаков
Сегодня, 11:35
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6
(5)
#6  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 13:49)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Кули толку...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#5  somoevgenij  Королевство немытых (Сегодня, 13:42)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Количество не переходит в качество!
Регистрация: 26.06.2014 [жалоба]
#4  sanyapytilin   (Сегодня, 13:30)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Легенда, капитан и лицо нынешнего сраптака


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#3  ujhsysx  Москва (Сегодня, 11:52)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А кому какая разница, кто с кем сравнялся, в данный момент, смотреть на всё происходящее, просто невозможно, если-б какой-то конкретный игрок сравнялся с кем-то по количеству проведённых победных игр, это другое, а проводить игры можно по разному, просто вышел на поле и стоишь, а тебе зачёт, особо после вчерашнего.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#2  Иван1969  Москва (Сегодня, 11:42)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Два игрока одной команды, а какое разное к ним отношение у болел....
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 11:37)
  • +6
  •  (10)

Ковтун хотя бы отдавался игре, потому он всегда будет выше. Да забивал в свои и карты получал, но хотя бы не сливал никого и отдавался за клуб
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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