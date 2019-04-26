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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
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14 Уфа 25 22
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Новости партнеров

Официально: Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут "Спартак" по окончании сезона

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

"Сегодня состоялось заседание совета директоров ФК "Спартак-Москва", на котором был принят ряд важных решений.

Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

При этом совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон.

Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.

К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.

Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.

По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!" - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
Теги: Спартак Родионов
Сегодня, 15:11
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11
(11)
#11  isuzu  Кишинев (Сегодня, 16:21)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Denx,На другой ветке я уже привел цитаты первоапрельской статьи, вот и Вам две:" Результаты работы селекционного отдела признаны неудовлетворительными. У акционеров имеются подозрения и косвенные факты, указывающие на завышение цены некоторых трансферов, в частности, Педро Роши. В связи с возможными неприятными последствиями будущего расследования по окончании сезона предложено добровольно уйти в отставку Сергею Родионову и основным руководителям селекционного отдела."
"В связи со сложившейся неблагоприятной атмосферой внутри и вокруг клуба, в частности, низкой заполняемости стадиона, откровенно плохими отношениями внутри коллектива, неприятной историей с увольнением бывшего главного тренера Массимо Карреры, неудовлетворительных результатах в еврокубках, кубке и чемпионате страны, открытым конфликтом с болельщиками клуба, принято решение о разрыве контракта с Наилем Измайловым в конце сезона. О назначении будущего генерального директора будет объявлено позднее.")))Шутки бывают правдивые.)))
Регистрация: 8.10.2007 [жалоба]
#10  Denx   (Сегодня, 15:56)
  • +1
  •  (3)

КОНЕЧНО ИСЧЕРПАНЫ РЕСУРСЫ..ПРОВЕРЬ КАРМАНЫ РОДИОНОВА И ИЗМАЙЛОВА КАМАЗА ДВА НАБЕРЕШЬ
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#9  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:48)
  • +1
  •  (7)

Цитата: ФКСМ_1922
Не хватает в списке Федуна

это да


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#8  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 15:38)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Федуны головного мозга... это писос.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#7  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 15:33)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Наиль Измайлов

Как минимум федунов
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:31)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
нужно вместо этого демона Наильки Измайлова вернуть гендиректором Жиркова, который привез в Спартак Промеса и при котором Спартак стал чемпионом!
ну или Гурама Аджоева взять из Тулы!
прекрасно себя зарекомендовал работой и в Динамо при Черчесове, и в Туле!
и к тому же свой все же, при Константине Ивановиче долго за дубль Спартака гонял и даже в основе выходил иногда!
а вместо Родионова в молодежную академию поставить президента ФК Чертаново! тогда и молодежь своя талантливая появится!
А тренера Чертанова Игоря Осинькина поставить на Спартак-2 вместо Виктора Булатова!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  SVN   (Сегодня, 15:29)
  • -1
  •  (9)

ничего не измениться!придут такие же,кононова нужно гнать также,иначе будет вылет в следующем сезоне в ФНЛ.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#4  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 15:29)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
кононова бы еще убрали... с пиджаком у Спартака нет будущего
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:22)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не хватает в списке Федуна confused


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:18)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
хоть что-то приятное за весь этот сезон! на конец-то Измайлова уберут! именно он отвечал за трансферную политику Спартака в пост-чемпионскую эпопею... полностью провальную трансферную историю!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  -Steed-   (Сегодня, 15:14)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пиджак остался. Это хорошо))) Фратрия кстати тоже своего главного сняла сегодня)))


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 25.04.2019 [жалоба]
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