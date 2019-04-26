Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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Оренбург
Ростов
Ахмат
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Рубин
Динамо
Крылья Советов
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Источник: сын президента РПЛ может войти в спортивный департамент "Спартака"

По информации "СЭ", одну из должностей в административном блоке "Спартака" может занять Томас Цорн, известный скаут и матч-агент – сын президента РПЛ Сергея Прядкина.

Напомним, сегодня было объявлено, что по окончании сезона-2018/19 свои должности в "Спартаке" оставят вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Теги: Спартак Прядкин
Вчера, 22:52
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19
(6)
#19  liasport433   (Сегодня, 00:36)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: zen-it
А че по спортивным принципам не можете? Г..ниды свиные!!


гниды свиные? тогда кто вы бакланы газпромовские..
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#18  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:28)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
В принципе, ничего нового. спартак никогда не побеждал никого по спортивному принципу.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#17  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:18)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Женёка
Томас Цорн - сын Сергея Прядкина!!!
Только меня одного смущает эта фраза?!

Что ж тут удивительного. Детки всех этих коррупционеров функционеров ведь не в России живут. Краденое проще тратить за бугром.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#16  sanyapytilin   (Сегодня, 00:18)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Кумовство в сраптаке, нормальная практика


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#15  SergioV  Белгород (Сегодня, 00:13)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
А че по спортивным принципам не можете? Г..ниды свиные!!

Вы даже Баварию честно пройти в 2008м не смогли, вякаешь ещё тут...

borisshev
Очень адекватная оценка!
Второй любимый клуб лиги - Краснодар. Большое уважение его президенту и его болельщикам.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#14  Sashass   (Сегодня, 00:11)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
какая мерзость confused
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#13  borisshev  Краснодар (Сегодня, 00:06)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
И таки?Томас Цорн?Вопрос к болельщикам СПАРТАКА-это утка СМИ?Или бред продолжается?1. Томас Прядкин или Томас Цорн?(есть ли сын вообще у Прядкина,тем более под такой фамилией,отцы меня поймут?)2.Пропагандируемая Спартаковская идеология(в лучшем смысле этой идеи)Спартак должен быть только Спартаком-где? 3.Президент!!! болельщик Динамо(Киев).4.Виноваты все-футболисты,судьи,тренеры,журналисты,скауты,работники клуба(зависит от итога очередного матча)???БРЕД!5.Система нынешнего владельца клуба изначально не была построена под СПАРТАК!!!Система была построена под Тушино,ведь в Нашей стране изначально всякие жулики под лозунгами прикрывали свой гешефт!И Чемпионат наш и многие наши клубы аналогичны СТОЛОТО!!!В общем рассуждать долго и нудно...Имеем,что имеем...Что делать-не знаю...Попыка поделиться своим мнением,а СПАРТАК от души жалко...
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
#12  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:05)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Женёка
Томас Цорн - сын Сергея Прядкина!!!
В реальности он Омас Цорнаев. Где-то дописал, где-то сократил, и вот он Цорн, к тому же еще и Томас.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#11  RenarTickle  Москва (Сегодня, 00:04)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
Вы так с 2007 года побеждаете, совесть имей вякать! rage К тому же, сильно я сомневаюсь, что такой ход пойдёт Спартаку на пользу. Скорее команда окончательно развалится...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#10  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:01)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
А че по спортивным принципам не можете? Г..ниды свиные!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#9  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:52)
  • -1
  •  (3)
online

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба и уже выходил с ним на связь. Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.
С 2013 года Васильев работал в «Монако». В разное время в клубе он занимал должности спортивного директора, вице-президента и генерального директора. 14 февраля текущего года «Монако» объявил об освобождении Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#8  DimonYA  Одинцово (Вчера, 23:39)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ничему не учатся - опять набирают чьих-то сыновей, зятьев и т.д. )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#7  oksva  Спб (Вчера, 23:28)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ага , лучше бы просто - сын президента .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#6  Apant1   (Вчера, 23:27)
  • +4
  •  (6)

Председатель Совета директоров роснефти шрёдер, газпром возглавляет миллер, здесь ещё какой то томас цорн нарисовался, чего фашисты всё же победили в нашей самой правильной, патриотической стране?
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#5  kurynin60  г. Курск (Вчера, 23:24)
  • +1
  •  (5)

А что, хорошо было бы , у Зенита есть админресурс в лице Дюкова, у ЦСКА тоже сеть, у Локомотива в судейском корпусе, а почему Спартаку нельзя иметь?
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#4  SergioV  Белгород (Вчера, 23:11)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Женёка
Томас Цорн - сын Сергея Прядкина!!!
Только меня одного смущает эта фраза?!

Ну да, это жесть.
Хотя Лебедев фамилию Жириновского тоже не взял...


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#3  shipbilder   (Вчера, 23:10)
  • +1
  •  (3)

Женёка,
вы не одиноки
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#2  Женёка  Дзержинск (Вчера, 22:59)
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Томас Цорн - сын Сергея Прядкина!!!
Только меня одного смущает эта фраза?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#1  baden69   (Вчера, 22:56)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Админресурс на следующий сезон???)))
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
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