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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вест Хэм
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Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
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Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон 36 50
9 Уотфорд 36 50
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Спортивный директор "Краснодара": хорошо, что мы не взяли ван Дейка

Спортивный директор "Краснодара" Максим Бузникин рассказал об интересе клуба к защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку, на тот момент выступавшему за "Гронинген".

"Ван Дейк приглянулся за счёт физических качеств. Кажется, это был сезон-2012/13. Хорошо, что не взяли – карьеру бы парню испортили. Мы узнавали, доступен он или нет, то ли через агентов, то ли как-то ещё. Выяснили, что его цена в районе €3 млн. В клубе сейчас даже не думают об этом. Мы не отказывались от него, но он не был основным кандидатом, не был в шорт-листе. В итоге взяли Гранквиста.

Не было такого, что нас что-то смутило в ван Дейке. У меня таких сотня наберётся за 7-10 лет работы. Нельзя говорить «Вот, мы его заметили». Да его половина Европы заметила. Россия для большинства европейских футболистов – страна третьего мира, а "Селтик" – хороший трамплин для перехода в АПЛ. "Краснодар" тогда только пытался залезть в еврокубки. Думаю, у нас в принципе маловато было шансов его взять. Не скажу, что мы были готовы прямо вот-вот его взять. По-моему, даже всерьёз его кандидатура не рассматривалась. Хорошо, что не взяли. Парень в "Ливерпуле" теперь играет, один из лучших", – цитирует Бузникина Sports.ru.
Теги: Ливерпуль АПЛ ван Дейк Краснодар
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#2  следующий   (Сегодня, 21:26)
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Болеет за:
«Челси»
Да молодцы, не угробили парня. Россия кладбище талантов.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#1  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 21:20)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Честно
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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