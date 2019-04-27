Спортивный директор "Краснодара": хорошо, что мы не взяли ван Дейка

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|...
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
Лента новостей:
21:29
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (1)
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (1)
20:54
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (4)
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (4)
18:38
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
18:23
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
17:28
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
14:30
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (42)
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (42)
13:49
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (24)
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (24)
12:49
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
10:51
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
Спортивный директор "Краснодара": хорошо, что мы не взяли ван Дейка
Спортивный директор "Краснодара" Максим Бузникин рассказал об интересе клуба к защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку, на тот момент выступавшему за "Гронинген".
"Ван Дейк приглянулся за счёт физических качеств. Кажется, это был сезон-2012/13. Хорошо, что не взяли – карьеру бы парню испортили. Мы узнавали, доступен он или нет, то ли через агентов, то ли как-то ещё. Выяснили, что его цена в районе €3 млн. В клубе сейчас даже не думают об этом. Мы не отказывались от него, но он не был основным кандидатом, не был в шорт-листе. В итоге взяли Гранквиста.
Не было такого, что нас что-то смутило в ван Дейке. У меня таких сотня наберётся за 7-10 лет работы. Нельзя говорить «Вот, мы его заметили». Да его половина Европы заметила. Россия для большинства европейских футболистов – страна третьего мира, а "Селтик" – хороший трамплин для перехода в АПЛ. "Краснодар" тогда только пытался залезть в еврокубки. Думаю, у нас в принципе маловато было шансов его взять. Не скажу, что мы были готовы прямо вот-вот его взять. По-моему, даже всерьёз его кандидатура не рассматривалась. Хорошо, что не взяли. Парень в "Ливерпуле" теперь играет, один из лучших", – цитирует Бузникина Sports.ru.
"Ван Дейк приглянулся за счёт физических качеств. Кажется, это был сезон-2012/13. Хорошо, что не взяли – карьеру бы парню испортили. Мы узнавали, доступен он или нет, то ли через агентов, то ли как-то ещё. Выяснили, что его цена в районе €3 млн. В клубе сейчас даже не думают об этом. Мы не отказывались от него, но он не был основным кандидатом, не был в шорт-листе. В итоге взяли Гранквиста.
Не было такого, что нас что-то смутило в ван Дейке. У меня таких сотня наберётся за 7-10 лет работы. Нельзя говорить «Вот, мы его заметили». Да его половина Европы заметила. Россия для большинства европейских футболистов – страна третьего мира, а "Селтик" – хороший трамплин для перехода в АПЛ. "Краснодар" тогда только пытался залезть в еврокубки. Думаю, у нас в принципе маловато было шансов его взять. Не скажу, что мы были готовы прямо вот-вот его взять. По-моему, даже всерьёз его кандидатура не рассматривалась. Хорошо, что не взяли. Парень в "Ливерпуле" теперь играет, один из лучших", – цитирует Бузникина Sports.ru.
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