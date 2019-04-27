Россия РПЛ 2018/19
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Нулевая ничья закономерна, но не "украл" ли Москалев победу у "Ахмата"?
На предпоследней минуте матча судейская бригада отменила забитый Мбенгом гол - боковой помощник Москалева зафиксировал неоднозначный офсайд. В итоге "Динамо" и "Ахмат" закончили встречу вничью. Rusfootball.info рассказывает о том, почему нули на табло закономерны, и о том, почему арбитры вполне могли засчитать гол Мбенга.
Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Хохлов вернулся к излюбленной схеме, но результата это не принесло
В середине недели "Динамо" гостило в Санкт-Петербурге. Против "Зенита" Хохлов решил сыграть в 5 защитников и с 1 нападающим, но после поражения привел все к прежнему виду - к классическим 4-4-2. Любопытно, что при этом Дмитрий Валерьевич сделал аж 5 изменений, 4 из которых были направлены практически на полное переделывание линии атаки. В игре с "Ахматом" на фланги вышли Жоаозиньо и Кардозу, а в центре нападения сыграли Марков и Луценко. К сожалению для "бело-голубых", тренерские задумки не привели к победе.
"Динамовцы" подтвердили статистику - именно в начале матча они активнее всего создают моменты
Да, действительно согласно статическим показателям московский клуб в нынешнем сезоне очень часто отлично стартует. Сегодняшний матч не стал исключением. Уже в первые 7 минут у "Динамо" было 3 хороших шанса забить. Луценко не попал в створ после удара головой, Марков пробил в руки Городову из пределов штрафной, и Шунич опасно бил по воротам после подачи с углового. Если бы хотя бы однажды мяч оказался в сетке, мы бы сейчас говорили о "бело-голубых" в другом тоне. С другой стороны, мы бы весь сезон говорили о них иначе, если бы их не подводила реализация.
Упустив возможность выйти вперед, "Динамо" снизило свою активность. "Ахмат" выровнял игру. Правда, "грозненцы" не спешили большими силами идти на чужую половину поля, предпочитая минимизировать риски у своих ворот. Потенциально голевые вспышки были редкими и были связаны преимущественно с персональными действиями отдельных исполнителей. Футбол был не особо интересным, борьбы в нем было тоже не очень много. Нравится такое зрелище могло только избранным любителям.
Хохлов провел жесткий разговор в перерыве, но прибавил почему-то только "Ахмат"
Наставник "Динамо" после матча признался, что его не устраивал темп игры его команды. По мнению Хохлова, его подопечные были не правы, когда подстроились под те скорости, которые предложил "Ахмат". Выход Панченко и Грулева должен был помочь освежить действия команды в атаке. "У нас не получалось ни зацепиться за мячи, ни обыграть, ни открываний активных не было" - заявил Дмитрий Валерьевич. Что ж, надо признать, изменить ему ничего не удалось. По крайней мере, в лучшую сторону.
"Ахмат" же во втором тайме стал играть поинтереснее. Он не заметил увеличения давления со стороны соперника и принялся сам активнее атаковать. Большинство опасных моментов было создано на левом фланге, где активничал Мохаммади. Своими проходами он доставил "Динамо" много неприятностей. В некоторых эпизодах Шунину пришлось по-настоящему выручать свою команду. Тем не менее, справедливо будет заметить, что большинство ударов в исполнении Мохаммади и его партнеров проходили мимо створа ворот.
Раванелли впервые за последние 7 туров ушел с поля без результативного действия
Отдельно хочется сказать про талантливого бразильца, который этой весной набрал отличную форму. Начиная с 17 марта, он обязательно в каждом матче забивал или отдавал голевую передачу. Сегодня Раванелли был ближе все-таки к первому. На его счету больше всех попыток пробить - 4. Но это был не тот случай, когда количество перерастает в качество. 3 удара молодого игрока были неточными, а еще 1 оказался заблокированным.
Что же касается передач в исполнении Раванелли, то брака в них мы видели очень много. Собственно говоря, бразилец среди всех игроков стартового состава сделал больше всего неточных пасов - 31 процент. При этом он не совершил ни одной обостряющей передачи и ни одной передачи под удар. Пожалуй, это был не лучший матч в его исполнении, но можно отметить, что именно благодаря его маневрам в некоторых ситуациях Мохаммади получал возможность пройти вперед по бровке и создать опасный момент.
А был ли офсайд?
Несмотря на то, что "Ахмат" прибавил после перерыва и "Динамо" предпринимало шаги к увеличению темпа своей игры, второй тайм, как и первый, получился зрелищем из разряда "так себе". Но в самом его конце все-таки случилось событие, о котором можно и нужно поговорить. В одной из затяжных атак с не особо интересным перекатыванием мяча дело дошло до заброса из центра поля в штрафную "бело-голубых". Там вышедший на замену Мбенг зацепился за передачу, обработал ее и отправил мяч в сетку. Но судьи зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот.
Справедливо ли это было сделано? Разобраться в этом очень сложно. В трансляции телеканала "Матч Премьер" был хороший с точки зрения понимания ситуации и полноты обзора повтор. Но даже он не дает однозначно понять, был ли нападающий "Ахмата" в неправильном положении. Как известно, офсайд считается по той части тела, которой можно забить гол. В данном случае таковой является плечо Мбенга. Но вот вопрос - а не была ли левая нога Евгеньева ближе к воротам "Динамо"? Позволю себе оставить право дать ответ вам самим. Стоп-кадр прилагается.
Кадр из трансляции телеканала "Матч Премьер"
"Динамо" не может обыграть "Ахмат" с 23 ноября 2014 года
Нулевая ничья в сегодняшнем матче, во-первых, абсолютно закономерна, а, во-вторых, означает, что безвыигрышная серия столичного клуба в играх с "грозненцами" продолжается. Теперь она составляет 7 встреч. С другой стороны, сегодняшнее набранное очко вполне может оказаться для "Динамо" тем, которое поможет ему избежать стыков.
В этом туре их главный конкурент "Крылья Советов" играет на выезде с "Зенитом". Если не случится сенсации, то "бело-голубые" по итогам этих выходных пусть на чуть-чуть, но все-таки увеличат отрыв от "самарцев". В концовке сезона, как известно, каждое очко на вес золота. Да, сегодня можно расстраиваться качеством футбола, но ничьей болельщики столичного клуба, пожалуй, не должны быть сильно удручены.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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