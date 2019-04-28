Беким Балай: дорога в Лигу Европы открыта

После матча 26-го тура РПЛ между "Динамо" и "Ахматом" (0:0) нападающий грозненского клуба Беким Балай ответил на вопросы о результате, борьбе за выход в Лигу Европы и ближайшем матче с "Зенитом".- Играть с "Динамо" в Москве всегда тяжело, особенно когда им очень нужны очки. Но я считаю, в этом матче мы заслуживали больше одного очка.- Второй тайм мы контролировали, создавали моменты, но в итоге 0:0, одно очко - не самый плохой результат.- Мы будем играть на своём стадионе, ждем победы, потому что уже давно длится домашняя серия без поражений. Матч с "Зенитом" будет боевым.- Да, я думаю, дорога открыта. Но путь будет тяжелым, впереди нелегкие игры, всем в концовке нужны очки, поэтому шаг за шагом движемся к цели.