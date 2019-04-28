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Краснодар
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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Беким Балай: дорога в Лигу Европы открыта

После матча 26-го тура РПЛ между "Динамо" и "Ахматом" (0:0) нападающий грозненского клуба Беким Балай ответил на вопросы о результате, борьбе за выход в Лигу Европы и ближайшем матче с "Зенитом".

- Тяжелая игра?

- Играть с "Динамо" в Москве всегда тяжело, особенно когда им очень нужны очки. Но я считаю, в этом матче мы заслуживали больше одного очка.

- У "Ахмата" было больше моментов?

- Второй тайм мы контролировали, создавали моменты, но в итоге 0:0, одно очко - не самый плохой результат.

- Перед матчем с "Зенитом" сегодняшний результат можно назвать неудачным?

- Мы будем играть на своём стадионе, ждем победы, потому что уже давно длится домашняя серия без поражений. Матч с "Зенитом" будет боевым.

- В команде уже ходят разговоры о выходе в Лигу Европы?

- Да, я думаю, дорога открыта. Но путь будет тяжелым, впереди нелегкие игры, всем в концовке нужны очки, поэтому шаг за шагом движемся к цели.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Балай Динамо Ахмат
Сегодня, 08:06
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