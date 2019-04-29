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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Роман Широков покидает "Динамо"

По информации СЭ, заместитель генерального директора футбольного клуба "Динамо" Роман Широков, принял решение покинуть московский клуб, о чем уже поставил в известность руководство и сегодня забрал трудовую в отделе кадров.

37-летний Широков работает в "Динамо" с октября 2017 года. Ранее сообщалось, что у главного тренера москвичей Дмитрия Хохлова конфликт с Широковым.
Теги: Динамо Широков
Сегодня, 13:35
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