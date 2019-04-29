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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Динамо" поздравило Самбу Соу с юбилеем (фото)

Сегодня полузащитнику "Динамо" Самбе Соу исполнилось 30 лет.

Клуб поздравил малийского футболиста с юбилеем.

"Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба "Динамо-Москва" поздравляют Самбу с праздником!

Самба Соу пришел в наш клуб позапрошлым летом и дебютировал за "бело-голубых" в домашней игре со "Спартаком". За всё это время малиец провел в динамовской футболке 41 матч и заработал 19 предупреждений. Также на счету Самбы свыше тридцати матчей за сборную Мали, в которых он отличился дважды.

Мы желаем ему крепкого здоровья, выигрывать абсолютно все единоборства, игры без травм, семейного благополучия, забить, наконец, за "Динамо" и, конечно, только побед в составе нашей команды!" - говорится в сообщении.

Теги: Динамо Самба Соу
Сегодня, 15:25
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