Россия РПЛ 2018/19
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"Динамо" поздравило Самбу Соу с юбилеем (фото)
Сегодня полузащитнику "Динамо" Самбе Соу исполнилось 30 лет.
Клуб поздравил малийского футболиста с юбилеем.
"Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба "Динамо-Москва" поздравляют Самбу с праздником!
Самба Соу пришел в наш клуб позапрошлым летом и дебютировал за "бело-голубых" в домашней игре со "Спартаком". За всё это время малиец провел в динамовской футболке 41 матч и заработал 19 предупреждений. Также на счету Самбы свыше тридцати матчей за сборную Мали, в которых он отличился дважды.
Мы желаем ему крепкого здоровья, выигрывать абсолютно все единоборства, игры без травм, семейного благополучия, забить, наконец, за "Динамо" и, конечно, только побед в составе нашей команды!" - говорится в сообщении.
Клуб поздравил малийского футболиста с юбилеем.
"Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба "Динамо-Москва" поздравляют Самбу с праздником!
Самба Соу пришел в наш клуб позапрошлым летом и дебютировал за "бело-голубых" в домашней игре со "Спартаком". За всё это время малиец провел в динамовской футболке 41 матч и заработал 19 предупреждений. Также на счету Самбы свыше тридцати матчей за сборную Мали, в которых он отличился дважды.
Мы желаем ему крепкого здоровья, выигрывать абсолютно все единоборства, игры без травм, семейного благополучия, забить, наконец, за "Динамо" и, конечно, только побед в составе нашей команды!" - говорится в сообщении.
29 апреля свой 30-летний юбилей отмечает полузащитник @FCDM_official Самба Соу! От всей души поздравляем Самбу с праздником и желаем ему здоровья, выигрывать абсолютно все единоборства, благополучия и только побед в составе нашей команды! ?????#Динамо #твоякоманДа #fcdm pic.twitter.com/RL1dOvD3ab— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) April 29, 2019
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