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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Бывший врач "Спартака": меня никто не назначал гендиректором в клуб

Бывший врач "Спартака" Вадим Трифонов сообщил, что никто из руководства красно-белых не назначал его на должность генерального директора.

Ранее Телеграм-канал Sport_inside сообщил о том, что Трифонов стал генеральным директором "Спартака" и был представлен команде.

"Это ерунда полная, никакой я не генеральный директор. И никто меня не представлял (команде), и никто меня не назначал генеральным директором. Генерального директора еще никто не назначил, кто там и что пишет, откуда это все берется – все это элемент информационной войны, так скажем. Спасибо большое тому, кто меня "назначил", но это очень и очень смешно.

Генеральным директором "Спартака" я не буду. Вице-президент? Ценю ваш юмор, но не до такой же степени. К этому я не имею никакого отношения", - цитирует Трифонова "РИА Новости".
Теги: Спартак
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