Россия РПЛ 2018/19
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Бывший врач "Спартака": меня никто не назначал гендиректором в клуб
Бывший врач "Спартака" Вадим Трифонов сообщил, что никто из руководства красно-белых не назначал его на должность генерального директора.
Ранее Телеграм-канал Sport_inside сообщил о том, что Трифонов стал генеральным директором "Спартака" и был представлен команде.
"Это ерунда полная, никакой я не генеральный директор. И никто меня не представлял (команде), и никто меня не назначал генеральным директором. Генерального директора еще никто не назначил, кто там и что пишет, откуда это все берется – все это элемент информационной войны, так скажем. Спасибо большое тому, кто меня "назначил", но это очень и очень смешно.
Генеральным директором "Спартака" я не буду. Вице-президент? Ценю ваш юмор, но не до такой же степени. К этому я не имею никакого отношения", - цитирует Трифонова "РИА Новости".
Ранее Телеграм-канал Sport_inside сообщил о том, что Трифонов стал генеральным директором "Спартака" и был представлен команде.
"Это ерунда полная, никакой я не генеральный директор. И никто меня не представлял (команде), и никто меня не назначал генеральным директором. Генерального директора еще никто не назначил, кто там и что пишет, откуда это все берется – все это элемент информационной войны, так скажем. Спасибо большое тому, кто меня "назначил", но это очень и очень смешно.
Генеральным директором "Спартака" я не буду. Вице-президент? Ценю ваш юмор, но не до такой же степени. К этому я не имею никакого отношения", - цитирует Трифонова "РИА Новости".
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