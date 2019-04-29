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Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Кристиан Рамирес: в Эквадоре появились популярные песни, когда сборная вышла на ЧМ-2018

Эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес рассказал, что после выхода национальной команды на чемпионат мира-2018 в Россию в его стране появились популярные песни на эту тему.

"Какая песня, кроме национального гимна, является символом Эквадора? Есть популярные песни, появившиеся, когда Эквадор квалифицировался на чемпионат мира по футболу. Знаете, подобного рода мелодии обычно очень легко запоминаются. Я сейчас напеть не смогу, но да, конечно, такие песни у нас есть (улыбается)", - цитирует Рамиреса пресс-служба клуба.
Теги: Рамирес Краснодар
Сегодня, 17:18
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